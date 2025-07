Prince Albert II de Monaco : 20 ans de règne au service de l’environnement et de la modernité

Le 12 juillet 2005, le Prince Albert II célébrait son accession au trône, succédant à son père Rainier III. Retour en images sur les dates marquantes de ses vingt ans de règne.

À l’occasion des vingt ans d’accession au trône du Prince Albert II, la rédaction de Monaco Tribune revient sur un règne marqué par l’engagement environnemental, les défis personnels et l’innovation urbaine. De l’expédition polaire à l’ouverture de Mareterra, voici les moments qui ont jalonné deux décennies exceptionnelles.

12 juillet 2005 : l’avènement d’un Prince moderne

Cérémonie officielle de remise des clés de la ville au Prince Albert II © Gaëtan Luci – Archives du palais de Monaco – IAM

Le 12 juillet 2005, le Prince Albert II accède officiellement au trône monégasque après la période de deuil officiel ayant suivi le décès de son père, le Prince Rainier III, le 6 avril 2005. Dans son discours d’avènement prononcé sur la place du Palais, il évoque ses priorités, notamment celle de faire de Monaco « une société modèle, un modèle de société ». Lors de cette cérémonie, il déclare notamment la guerre à l’argent sale, affirmant que « l’éthique doit être toujours en toile de fond du comportement des autorités monégasques ».

16 avril 2006 : l’expédition au Pôle Nord et la naissance de la Fondation Prince Albert II

Le Prince Albert II et son équipe au Pôle Nord © Droits réservés – Archives du palais de Monaco – IAM

Le 16 avril 2006, le Prince Albert II atteint le Pôle Nord après une expédition de quatre jours sur la banquise, devenant ainsi le premier chef d’État à réaliser un tel exploit. Cette traversée de près d’une centaine de kilomètres depuis la station météo russe de Barnéo avait pour objectif de sensibiliser l’opinion publique aux conséquences du réchauffement climatique. À la suite de cette expédition, il crée en juin 2006 la Fondation Prince Albert II de Monaco, dédiée à la protection de l’environnement et au développement durable.

14 janvier 2009 : l’expédition au Pôle Sud avec Mike Horn

Expédition du prince Albert II au pôle Sud, en Antarctique © Droits réservés – Archives du palais de Monaco – IAM

Trois ans après le Pôle Nord, le Prince Albert II atteint le Pôle Sud le 14 janvier 2009, devenant ainsi le seul chef d’État au monde à avoir rejoint les deux pôles. Il retrouve l’aventurier Mike Horn pour terminer sa traversée de l’Antarctique en traîneau, dans des conditions extrêmes avec des températures pouvant descendre jusqu’à –40 °C. Lors de ce périple de 17 jours, il visite 24 stations scientifiques et rencontre de nombreux chercheurs spécialisés dans la climatologie, la vulcanologie et la glaciologie.

1er et 2 juillet 2011 : le mariage princier avec Charlène Wittstock

Mariage Religieux de S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco et Mademoiselle Charlene Whitstock © Geoffroy Moufflet – Archives du palais de Monaco – IAM

Le mariage du Prince Albert II et de Charlène Wittstock a lieu les 1er et 2 juillet 2011 à Monaco. La cérémonie civile se déroule le 1er juillet dans la Salle du Trône du Palais, suivie le lendemain d’une cérémonie religieuse dans la cour d’honneur du Palais, présidée par Mgr Bernard Barsi, archevêque de Monaco. Cette union fastueuse réunit de nombreuses têtes couronnées et personnalités internationales et donne lieu à un jour férié exceptionnel dans la Principauté le 2 juillet.

10 décembre 2014 : la naissance des jumeaux princiers Jacques et Gabriella

Séance Photo du Prince Albert II de la Princesse Charlene et de leurs enfants au CHPG de Monaco le 20 Décembre 2014 © Frédéric Nebinger – Archives du palais de Monaco – IAM

Le 10 décembre 2014, la Princesse Charlène donne naissance aux jumeaux princiers au CHPG. La princesse Gabriella naît à 17h04, soit deux minutes avant son jumeau, le prince Jacques. Bien qu’étant l’aînée, Gabriella est deuxième dans l’ordre de succession derrière son frère Jacques, en raison de la primogéniture masculine. Jacques porte le titre de marquis des Baux-de-Provence, tandis que Gabriella devient comtesse de Carladès.

19 mars 2020 : le premier chef d’État atteint par la Covid-19

© Palais Princier

Le 19 mars 2020, le Prince Albert II devient officiellement le premier chef d’État au monde testé positif au Covid-19. Bien que son état de santé n’inspire aucune inquiétude, il travaille depuis ses appartements privés en liaison avec son cabinet et son gouvernement.

23 juillet 2021 : la présence aux JO de Tokyo en pleine pandémie

© Stéphan Maggi/COM

Le 23 juillet 2021, le Prince Albert II assiste à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo en tant que membre du Comité international olympique. Vêtu d’un costume rouge et portant un masque, il soutient la délégation monégasque composée de six athlètes dans cette édition particulière organisée sans public en raison de la pandémie.

18 juin 2024 : le passage de la flamme olympique en Principauté

© Palais Princier

Le 18 juin 2024, la flamme olympique traverse la Principauté de Monaco pour la deuxième fois de son histoire après 1968. Six monégasques, dont Charles Leclerc, la skieuse Alexandra Coletti, la pongiste Xiaoxin Yang et le bobeur Rudy Rinaldi, se relayent du Port Hercule à la place du Palais. Le Prince Albert II et la Princesse Charlène, vêtus de blanc, sont les derniers à porter la flamme devant le Palais Princier.

4 décembre 2024 : l’inauguration de Mareterra

© Palais Princier

Le 4 décembre 2024, la Famille Princière inaugure Mareterra, le nouveau quartier de Monaco entièrement gagné sur la mer. Ce projet de 2 milliards d’euros, livré avec huit mois d’avance, comprend 110 appartements, 10 villas, 4 maisons de ville, ainsi que des espaces publics avec une promenade de 500 mètres, un port de 16 anneaux et 1000 arbres plantés. Lors de son discours inaugural, le Prince Albert II déclare : « Cette extension en mer restera comme un symbole car elle incarne ma vision d’une Principauté qui ose, qui embrasse l’audace, qui a le goût du risque mais qui maîtrise son destin avec sagesse ».

7 et 8 juin 2025 : la visite d’État du président Emmanuel Macron

© Palais Princier

Le Prince Albert II a accueilli le président Emmanuel Macron, venu effectuer une visite d’État en Principauté. Cette rencontre officielle avec un président français, la première depuis quarante-et-un ans après celle de François Mitterrand en janvier 1984, a été marquée par une série d’échanges sur les liens historiques entre la France et Monaco, ainsi que sur les grands enjeux régionaux et environnementaux. Les deux chefs d’État ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la transition énergétique et de la sécurité en Méditerranée.

