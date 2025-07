Il Principe Alberto II di Monaco: 20 anni di regno al servizio dell’ambiente e della modernità

Il 12 luglio 2005, il Principe Alberto II celebrava la sua ascesa al trono, succedendo a suo padre Ranieri III. Ripercorriamo in immagini le tappe più significative dei suoi vent’anni di regno.

In occasione del ventesimo anniversario dell’ascesa al trono del Principe Alberto II, la redazione di Monaco Tribune ripercorre un regno segnato dall’impegno ambientale, dalle sfide personali e dall’innovazione urbana. Dalla spedizione al Polo Nord all’inaugurazione di Mareterra, ecco i momenti salienti di due decenni straordinari.

12 luglio 2005: l’ascesa di un Principe moderno

Cerimonia ufficiale di consegna delle chiavi della città al Principe Alberto II © Gaëtan Luci – Archivio del Palazzo di Monaco – IAM

Il 12 luglio 2005, il Principe Alberto II sale ufficialmente al trono monegasco, dopo il periodo di lutto seguito alla scomparsa del padre, il Principe Ranieri III, il 6 aprile dello stesso anno. Nel discorso di insediamento, tenuto in Place du Palais, esprime la volontà di fare di Monaco «una società modello, un modello di società». In quell’occasione, dichiara guerra al denaro sporco affermando che «l’etica deve sempre essere il filo conduttore della condotta delle autorità monegasche».

16 aprile 2006: spedizione al Polo Nord e nascita della Fondazione Principe Alberto II

Il Principe Alberto II e il suo team al Polo Nord © Diritti riservati – Archivio del Palazzo di Monaco – IAM

Il 16 aprile 2006, il Principe Alberto II raggiunge il Polo Nord dopo quattro giorni di spedizione sulla banchisa, diventando il primo capo di Stato a compiere tale impresa. Il viaggio, di quasi cento chilometri dalla stazione meteorologica russa di Barneo, aveva l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui cambiamenti climatici. A seguito dell’impresa, a giugno 2006 fonda la Fondazione Principe Alberto II di Monaco, dedicata alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile.

14 gennaio 2009: spedizione al Polo Sud con Mike Horn

Spedizione del Principe Alberto II in Antartide © Diritti riservati – Archivio del Palazzo di Monaco – IAM

Tre anni dopo il Polo Nord, il 14 gennaio 2009 il Principe raggiunge il Polo Sud, diventando così l’unico capo di Stato al mondo ad aver visitato entrambi i poli. Insieme all’esploratore Mike Horn completa in slitta l’ultima tappa della traversata dell’Antartide, in condizioni estreme con temperature fino a –40 °C. In 17 giorni visita 24 stazioni scientifiche e incontra numerosi ricercatori di climatologia, vulcanologia e glaciologia.

1 e 2 luglio 2011: le nozze principesche con Charlène Wittstock

Matrimonio religioso del Principe Alberto II di Monaco e Charlène Wittstock © Geoffroy Moufflet – Archivio del Palazzo di Monaco – IAM

Il matrimonio civile tra il Principe Alberto II e Charlène Wittstock si svolge il 1° luglio nella Sala del Trono del Palazzo, seguito il giorno dopo da quello religioso nel cortile d’onore, presieduto dall’arcivescovo di Monaco, Mons. Bernard Barsi. Le nozze riuniscono teste coronate e celebrità da tutto il mondo e danno luogo a un giorno festivo eccezionale nel Principato che cade proprio il 2 luglio.

10 dicembre 2014: nascono i gemelli principeschi Jacques e Gabriella

Servizio fotografico della Famiglia Principesca al CHPG di Monaco il 20 dicembre 2014 © Frédéric Nebinger – Archivio del Palazzo di Monaco – IAM

Il 10 dicembre 2014 la Principessa Charlène dà alla luce i gemelli Jacques e Gabriella al Centro Ospedaliero Principessa Grace. Gabriella nasce alle 17:04, due minuti prima del fratello, il principe Jacques. Nonostante questo, grazie alla legge della primogenitura maschile, è lui l’erede al trono del Principato. Il Principe Ereditario porta il titolo di Marchese dei Baux-de-Provence, mentre Gabriella è Contessa di Carladès.

19 marzo 2020: primo capo di Stato colpito dal Covid-19

© Palazzo del Principe

Il 19 marzo 2020, il Principe Alberto II è il primo capo di Stato al mondo a risultare positivo al Covid-19. Il suo stato di salute non desta preoccupazioni e continua a lavorare dai suoi appartamenti in contatto con il Gabinetto e il Governo.

23 luglio 2021: ai Giochi di Tokyo durante la pandemia

© Stéphan Maggi/COM

Il 23 luglio 2021, il Principe partecipa alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Tokyo come membro del Comitato Olimpico Internazionale. Indossa un abito rosso e la mascherina, e sostiene i sei atleti della delegazione monegasca in questa edizione particolare senza pubblico.

18 giugno 2024: la fiamma olimpica passa a Monaco

© Palazzo del Principe

Il 18 giugno 2024, per la seconda volta dopo il 1968, la fiaccola olimpica attraversa il Principato. Sei monegaschi, tra cui Charles Leclerc, la sciatrice Alexandra Coletti, la pongista Xiaoxin Yang e l’atleta di bob Rudy Rinaldi, si alternano da Port Hercule alla piazza del Palazzo. Il Principe e la Principessa Charlène, vestiti di bianco, chiudono la staffetta portando la fiamma davanti al Palais Princier.

4 dicembre 2024: inaugurazione di Mareterra

© Palazzo del Principe

Il 4 dicembre 2024, la Famiglia Principesca inaugura Mareterra, il nuovo quartiere di Monaco ricavato dal mare. Il progetto da 2 miliardi di euro, consegnato con otto mesi di anticipo, include 110 appartamenti, 10 ville, 4 case a schiera, una passeggiata di 500 metri, un porticciolo con 16 ormeggi e 1000 alberi. Durante il discorso inaugurale, il Principe ha dichiarato: «Questa estensione sul mare resterà un simbolo, perché incarna la mia visione di un Principato che osa, che abbraccia l’audacia, che ama il rischio ma sa governare il proprio destino con saggezza».

7 e 8 giugno 2025: visita di Stato del presidente Emmanuel Macron

© Palazzo del Principe

Il Principe Alberto II accoglie il Presidente Macron in occasione della prima visita ufficiale di un Capo di Stato francese in 41 anni (l’ultimo fu Mitterrand nel 1984). Una visita incentrata su una serie di scambi riguardo ai legami storici tra la Francia e Monaco, oltre che sulle sfide regionali e ambientali. I due leader hanno rafforzato la cooperazione bilaterale su temi cruciali come la transizione energetica e la sicurezza nel Mediterraneo.

