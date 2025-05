Nel cuore della Cattedrale, Jacques e Gabriella raggiungono un nuovo traguardo spirituale

A dieci anni dal loro indimenticabile battesimo, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella tornano a illuminare la Cattedrale di Monaco in occasione della loro prima comunione, portando avanti con grazia la tradizione cattolica che costituisce l’anima della Principato.

Il calendario di Monaco sembra seguire una sorta di geometria temporale misteriosa. Dieci anni separano due momenti sospesi nel tempo: il battesimo solenne del 10 maggio 2015 e questo nuovo sacramento celebrato durante un fine settimana di maggio 2025. La Cattedrale ha accolto ancora una volta i gemelli della famiglia principesca, che ormai hanno compiuto dieci anni.

Foto. Esattamente 10 anni fa, il battesimo dei Gemelli Principeschi

© Axel Bastello / Palazzo del Principe

Complicità fraterna sotto le volte sacre

Con le loro tuniche bianche, Jacques e Gabriella hanno regalato un’immagine toccante di complicità. La Principessa, in un gesto affettuoso, ha stretto la mano del fratello, il futuro Sovrano, incarnando quell’unione fraterna che va oltre ogni protocollo. Accanto a loro, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène li hanno accompagnati in questo importante momento spirituale vissuto, come ha fatto sapere il Palazzo del Principe, “con fede e raccoglimento”.

Nel Principato, dove il cattolicesimo è ancora religione di Stato, ogni sacramento porta con sé un significato sia intimo che pubblico. Come loro madre, la Principessa Charlène, che si convertì alla fede cattolica alla vigilia del matrimonio, anche Jacques e Gabriella contribuiscono a mantenere viva una tradizione secolare che unisce la dinastia dei Grimaldi alla fede cattolica.