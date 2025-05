Dans l’écrin de la Cathédrale : Les Jumeaux Princiers franchissent un nouveau cap spirituel

Le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella avec le Prince Albert II et la Princesse Charlène © Axel Bastello / Palais Princier

Une décennie après leur baptême mémorable, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella illuminent à nouveau la Cathédrale de Monaco pour leur première communion, perpétuant avec grâce la tradition catholique qui façonne l’âme de la Principauté.

Le calendrier monégasque semble tissé d’une mystérieuse géométrie temporelle. Dix années séparent deux moments suspendus dans l’éternité : le baptême solennel du 10 mai 2015 et ce premier sacrement célébré ce weekend de mai 2025. La Cathédrale a accueilli à nouveau les enfants princiers, désormais âgés de dix ans.

En images : il y a 10 ans jour pour jour, le baptême des Jumeaux Princiers

© Axel Bastello / Palais Princier

© Axel Bastello / Palais Princier

Complicité fraternelle sous les voûtes sacrées

Dans leurs aubes immaculées, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella ont offert une image touchante de complicité. La Princesse, d’un geste tendre, serrant la main de son frère héritier, incarnait cette union fraternelle qui transcende les protocoles. Encadrés par leurs parents, le Prince Albert II et la Princesse Charlène, les Jumeaux ont franchi ce cap spirituel avec « foi et recueillement », selon les mots choisis du Palais Princier.

En Principauté, où le catholicisme demeure religion d’État, chaque sacrement revêt une dimension à la fois intime et publique. Comme leur mère la Princesse Charlène avant eux, qui s’était convertie à l’aube de son mariage, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella perpétuent cette tradition séculaire qui lie la dynastie Grimaldi à la foi catholique.