En images : il y a 10 ans jour pour jour, le baptême des Jumeaux Princiers

Le 10 mai 2015, la Cathédrale de Monaco était en fête et accueillait un évènement symbolique : le baptême du prince héréditaire Jacques et de sa sœur, la princesse Gabriella. Retour en images, dix ans plus tard, au surlendemain de l’élection du nouveau souverain pontife, sur une cérémonie marquante.

Quelques mois après leur naissance le 10 décembre 2014, les Jumeaux Princiers Jacques et Gabriella, alors âgés de 5 mois, étaient officiellement accueillis dans la foi catholique lors d’un baptême solennel. Une cérémonie empreinte de tradition et de modernité, marquée par la présence de nombreux invités, d’une décoration florale somptueuse, et d’un fort attachement populaire.

La cérémonie a été présidée par l’archevêque Bernard Barsi © Pool Palais Princier de Monaco

Pour accompagner l’entrée de la procession dans la cathédrale, 21 coups de canon on été tirés. Magnifiquement décorée pour l’occasion, cette dernière était ornée de 6 000 fleurs blanches, dont des roses, lys, muguets, genêts et pivoines. Un message du pape François a été lu en clôture de la messe.

Les parrains et marraines des enfants ont été choisis parmi les proches des familles princières :

Pour le Prince Jacques : Christopher Le Vine Jr. (cousin américain du prince Albert II) et Diane de Polignac Nigra (cousine du côté du prince Rainier) .

Pour la Princesse Gabriella : Gareth Wittstock (frère de la princesse Charlène) et Nerine Pienaar (épouse de François Pienaar, ami proche de la princesse)

© Pool palais Princier de Monaco © Pool Palais Princier de Monaco © Pool Palais Princier de Monaco

À l’issue de la cérémonie, le Prince Jacques a été fait Grand-Croix de l’Ordre de Grimaldi, tandis que la Princesse Gabriella a été nommée Grand-Officier du même ordre .

Sur le parvis de la cathédrale, de nombreux spectateurs attendaient la sortie de la Famille Princière

© Pool Palais Princier de Monaco

Après la cérémonie religieuse, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont pris le temps d’aller à la rencontre des Monégasques et spectateurs rassemblés en nombre sur la place du Palais. Dans une ambiance chaleureuse et festive, le Couple Princier a salué la foule, multipliant les sourires et les échanges avec les locaux.

Un moment unique qui restera gravé dans les mémoires de la Principauté © Pool Palais Princier de Monaco

Sur une Place du Palais festive et ensoleillée, des centaines de visiteurs se sont amassés afin de saluer le passage de la Famille Princière qui a décidé de regagner le Palais à pieds pour profiter de ce grand bain de foule.

© Pool Palais Princier de Monaco © Pool Palais Princier de Monaco © Pool Palais Princier de Monaco

