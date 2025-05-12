Как это было: 10 лет со дня крещения Княжеских близнецов

10 мая 2015 года в соборе Монако царила по-настоящему праздничная атмосфера. В этот день там состоялось важное событие для всей страны — крещение Наследного принца Жака и его сестры, Принцессы Габриэллы. Прошло десять лет, и в светлую годовщину, совпавшую с избранием нового понтифика, мы предлагаем вновь взглянуть на этот торжественный момент — в нашей фотогалерее.

Близнецы появились на свет 10 декабря 2014 года, а уже в пятимесячном возрасте были официально приняты в католическую веру. Их крещение стало по-настоящему особенной церемонией, в которой традиции гармонично переплелись с современностью. Роскошные цветочные декорации, множество гостей и искреннее участие монегасков — всё это сделало день незабываемым.

Церемонию крещения возглавил архиепископ Монако Бернар Барси © Пресс-служба Княжеского дворца Монако

Когда процессия вошла в собор, в честь этого события раздался салют — 21 пушечный выстрел. Сам собор к торжеству был украшен шестью тысячами белых цветов: розами, лилиями, ландышами, рожками и пионами — все выглядело по-настоящему величественно. В завершение мессы присутствующим зачли послание Папы Франциска.

Княжеские близнецы Жак и Габриэлла празднуют своё десятилетие после насыщенного событиями года!

Крестных родителей для близнецов выбрали среди ближайших родственников и друзей Княжеской семьи:

— у Наследного принца Жака — это Кристофер Ле Вайн-младший, американский двоюродный брат Князя Альбера II, и Диана де Полиньяк-Нигра, двоюродная сестра князя Ренье;

— у Принцессы Габриэллы — брат Княгини Шарлен, Гарет Уиттсток, и Нерин Пиенаар, супруга Франсуа Пиенаара, одного из близких друзей Княгини.

© Пресс-служба Княжеского дворца Монако © Пресс-служба Княжеского дворца Монако © Пресс-служба Княжеского дворца Монако

По окончании церемонии Наследный принц Жак был удостоен Большого креста Ордена Гримальди, а Принцесса Габриэлла получила звание Великого офицера того же ордена.

Тем временем на площади перед собором собрались многочисленные зрители, с нетерпением ожидая выхода Княжеской семьи © Пресс-служба Княжеского дворца Монако

После завершения церемонии Князь Альбер II и Княгиня Шарлен вышли на площадь перед дворцом, чтобы лично поприветствовать монегасков и гостей. В теплой, почти семейной атмосфере они с улыбками общались с жителями Княжества, даря всем внимание и искреннее участие.

Этот день надолго запомнился всем, кто оказался рядом © Пресс-служба Княжеского дворца Монако

Под ярким солнцем на площади собрались сотни людей, желающих увидеть Княжескую семью. Вместо того чтобы уехать на машине, Альбер II и Шарлен прошли оставшийся путь до дворца пешком — под аплодисменты, взгляды и приветствия своих многочисленных почитателей.

© Пресс-служба Княжеского дворца Монако © Пресс-служба Княжеского дворца Монако © Пресс-служба Княжеского дворца Монако

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