Княжеские близнецы Жак и Габриэлла празднуют своё десятилетие после насыщенного событиями года!

Долгожданный день для княжеской семьи! Сегодня наследный принц Жак и принцесса Габриэлла отмечают свое 10-летие.
В этом году близнецы Жак и Габриэлла активно участвовали в жизни Княжества. На Национальном празднике, например, наследный принц Жак, гордо одетый в форму карабинеров своего Князя, отдавал честь под фанфары, подражая своему отцу, Князю Альберу II. Они также торжественно открыли новый квартал Маретерра, 4 декабря, в присутствии родителей.
Близнецы активно участвовали в новогодних празднествах. 30 ноября они зажгли рождественскую иллюминацию на площади княжеского дворца. В пятницу, 6 декабря, они торжественно открыли Рождественскую деревню в Порт-Эркюле вместе с Княгиней Шарлен.
На протяжении всего года их энтузиазм и радость от участия в этих торжествах были очень ощутимы.
10 декабря празднования продолжаются, княжеские близнецы отмечают свое 10-летие! Взглянем назад на самые яркие события за последние 10 лет.