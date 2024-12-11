Княжеские близнецы Жак и Габриэлла празднуют своё десятилетие после насыщенного событиями года!

Долгожданный день для княжеской семьи! Сегодня наследный принц Жак и принцесса Габриэлла отмечают свое 10-летие.

В этом году близнецы Жак и Габриэлла активно участвовали в жизни Княжества. На Национальном празднике, например, наследный принц Жак, гордо одетый в форму карабинеров своего Князя, отдавал честь под фанфары, подражая своему отцу, Князю Альберу II. Они также торжественно открыли новый квартал Маретерра, 4 декабря, в присутствии родителей.

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Близнецы активно участвовали в новогодних празднествах. 30 ноября они зажгли рождественскую иллюминацию на площади княжеского дворца. В пятницу, 6 декабря, они торжественно открыли Рождественскую деревню в Порт-Эркюле вместе с Княгиней Шарлен.

На протяжении всего года их энтузиазм и радость от участия в этих торжествах были очень ощутимы.

10 декабря празднования продолжаются, княжеские близнецы отмечают свое 10-летие! Взглянем назад на самые яркие события за последние 10 лет.

Княжеская семья открыла Рождественскую деревню, установленную в порту Монако – 6 декабря 2024 г. © Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец

Рождественская деревня, 6 декабря 2024 г.

Национальный праздник, 19 ноября 2024 г. © Эрик Матон / Фредерик Небингер / Микаэль Алези / Аксель Бастелло (Eric Mathon / Frédéric Nebinger / Michaël Alesi / Axel Bastello) / Княжеский дворец

2 декабря 2024 года княжеский дворец поделился семейной фотографией Князя Альбера II и Княгини Шарлен с их близнецами. © Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец

Княжеская семья Монако представляет свою традиционную рождественскую фотографию, полную очарования и единства

30 ноября 2024 года они включили рождественскую иллюминацию на площади Княжеского дворца © Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец

Торжественное открытие квартала Маретерра – © Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)

Принцесса Габриэлла, старшая из близнецов, унаследовала статус графини Карладес – 2 июля 2020 г. © Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец

Наследный принц Жак – маркиз де Бо © Эрик Матон / Фредерик Небингер / Микаэль Алези / Аксель Бастелло (Eric Mathon / Frédéric Nebinger / Michaël Alesi / Axel Bastello) / Княжеский дворец

Княжеская семья посещает музей «Miniatur Wunderland» в Гамбурге, 26 апреля 2024 г. © Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец

Князь Альбер II, принц Жак и принцесса Габриэлла на празднике Святого Иоанна, 24 июня 2024 г. © Микаель Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

Возвращение в школу потомственного принца Жака и принцессы Габриэллы 5 сентября 2022 г. © Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец

Князь Альбер II и его семья, 24 декабря 2022 г. © Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец

10 декабря 2022 г. © Княжеский дворец

05 декабря 2016 г. © Княжеский дворец

05 декабря 2016 г. © Княжеский дворец

7 января 2015 г. © Э. Матон и М. Данино (E. Mathon et M. Dagnino) – Княжеский дворец

23 декабря 2014 г. © Княжеский дворец

Князь Альбер торжественно открывает первый день Нобеля в Монако