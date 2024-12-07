Монако расширяет горизонты: правящая семья на торжественном открытии нового экорайона Маретерра

Проект «Маретерра» был запущен в 2015 году и обошелся в 2 миллиарда евро. В среду, 4 декабря, состоялось официальное открытие этого масштабного района.

Торжественную церемонию посетили Князь Альбер II, Княгиня Шарлен, Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла, а также члены правительства и влиятельные фигуры Монако, ставшие свидетелями появления нового экорайона.

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Расположенный на побережье Средиземного моря, этот амбициозный проект занимает 6 гектаров и увеличивает территорию Княжества на 3%.

В своей речи Князь Альбер II отметил символическое значение этого расширения: «Я надеюсь, что это расширение в море останется символом, потому что оно олицетворяет моё видение Княжества, которое смело и решительно управляет своей судьбой, при этом оставаясь бережным к окружающей среде».

Теперь территория Княжества составляет 208 гектаров © Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

© Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

Район «Маретерра»: сочетание роскоши и умелого городского планирования

На создание нового квартала Маретерра ушло восемь лет напряжённой работы. Более 300 компаний и около 6 000 человек трудились день и ночь, чтобы завершить этот масштабный проект, который был готов на шесть месяцев раньше запланированного срока.

Стоимость проекта составила 2 миллиарда евро, а финансирование полностью обеспечивалось из частных источников. Архитекторы и инженеры предусмотрели всё, чтобы район соответствовал современным требованиям: он спроектирован с учётом климатических вызовов и городских нужд будущего.

© Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

Особое внимание уделено безопасности и устойчивости: Маретерра рассчитан на повышение уровня моря на один метр в течение столетия и соответствует самым строгим антисейсмическим стандартам.

Жители и гости района смогут наслаждаться обширными общественными пространствами — почти три гектара отданы под зелёные зоны, включая парк площадью один гектар и променад вдоль моря длиной 500 метров.

Район также предлагает 120 роскошных квартир, 10 вилл, многочисленные магазины, рестораны и пристань для яхт на 16 мест.

«Маретерра» имеет несколько знаковых объектов, таких как бассейн с захватывающим видом на море, названный в честь Княгини Шарлен, площадь имени принцессы Габриэллы и эспланада с променадом имени Наследного принца Жака.

Архитектура в гармонии с природой

Новый район Маретерра воплощает новаторский подход к архитектуре и экологии. Одной из ярких особенностей стало пространство под названием «Голубой грот», где можно наблюдать за подводной жизнью. Для защиты морского биоразнообразия во время строительства были привлечены биологи и эксперты.

Они разработали и реализовали уникальные меры, включая переселение морских видов и использование экологически чистых материалов.

Над проектом работали мировые звезды архитектуры — Ренцо Пьяно, Тадао Андо и Норман Фостер. Их здания и виллы созданы с глубоким уважением к окружающей среде, что делает Маретерра образцом устойчивой архитектуры. Ландшафтный архитектор Мишель Девинь также внес значительный вклад, создав гармоничное пространство, идеально вписанное в ландшафт.

Монако – в авангарде прибрежных особо охраняемых природных территорий

После торжественной речи Князь Альбер II вместе с семьей лично осмотрел новый район, оценив результаты многолетних трудов © Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

© Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

Праздничный день завершился впечатляющим шоу с фейерверками и дронами, которое стало достойным финалом для проекта, объединившего усилия тысяч людей и ставшего новым символом Монако.

© Управление по связям с общественностью

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