Монако – в авангарде прибрежных особо охраняемых природных территорий

В зарослях посидонии в Монако жизнь бьёт ключом. Сегодня они раскинулись на 14 гектаров. © Стефан Жамм (Stéphane Jamme) – Aquanaute Expertise

Вот уже около 50 лет Монакская ассоциация защиты природы холит, лелеет и охраняет первые в мире прибрежные особо охраняемые природные территории (ООПТ).

Такова была воля Князя Ренье III ещё в начале 70-х годов – охранять монакское побережье моря, особенно его густые заросли посидонии. Так, в 1976 году Монако основало первый в мире прибрежный ООПТ: заповедник Ларвотто (33 гектара), а в 1986 году – заповедник Спелюг (2 гектара).

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В то время, когда забота об окружающей среде была у своих истоков, а морских ООПТ и вовсе не существовало, дальновидный стратег – Князь Ренье III – поручил профессору Вессьер, директору научно-исследовательского центра, деликатную задачу: продумать создание морского заповедника вдоль всего побережья Княжества. Эта задача была поставлена перед группой волонтёров, которые в 1975 году организовались и создали Монакскую ассоциацию охраны природы (AMPN) во главе с Еженом Дебернарди, чья дочь – Жаклин Готье-Дебернарди – руководит ей сегодня.

Камий Девисси, Жаклин Готье-Дебернарди и Эудженио Ди Франко © AMPN – Жан-Венсен Вьё-Инграссиа (Jean-Vincent Vieux-Ingrassia)

Заповедник Ларвотто вначале вызывал определенный скепсис, учитывая его скромную площадь и расположение в центре городской среды, но его эффективность с точки зрения сохранения флоры и фауны и его научная ценность обусловили истинный успех проекта, и сегодня за ним пристально наблюдают эксперты со всего мира.

Образец управления городским хозяйством

Прибрежные ООПТ – хотя и окружены человеческой деятельностью – вполне выполняют свою задачу в условиях чёткого управления. Они требует соблюдения строгих правил, сопровождаемых скрупулёзным мониторингом. В прибрежных ООПТ Монако запрещены рыбная ловля и стоянка яхт, а также судоходство, кроме заповедника Спелюг из-за его близости к порту Эркюль. За этими районами пристально наблюдают AMPN и государственные службы, не говоря уже о морской полиции, которая внимательно за ними следит.

Для наилучших результатов у этих районов есть чётко определённый план управления, в котором задачи распределяются между AMPN и государственными службами (Управление окружающей среды, Управление по морским делам, Отдел морской и аэропортовой полиции и пр.). Основные цели были определены: они охватывают сохранение наследия, исследования и разработки, управление использованием, а также задачу информирования, в частности, через Морскую образовательную зону.

Как объясняет Жаклин Готье-Дебернарди, прибрежные ООПТ будут неминуемо множиться: «Развитие урбанизации вдоль побережья Средиземного моря обуславливает необходимость создания новых прибрежных ООПТ в зонах, подверженных высокому давлению. Задача – в том, чтобы найти правильный баланс между сохранением биологического разнообразия и деятельностью человека.»

Конкретные результаты и растущее влияние

© Стефан Жамм (Stéphane Jamme) – Aquanaute Expertise

С момента своего создания меры по управлению и сохранению биоразнообразия, введённые AMPN на территории прибрежных ООПТ Монако, доказали свою эффективность. Популяции рыб, особенно таких традиционных видов, как горбыль и групер, значительно увеличились.

Горбыль и групер массово вернулись в Монако

Эти заповедники также играют важную роль в регулировании рыбных запасов, позволяя рыбе размножаться и занимать соседние территории. Они также позволяют использовать инновационные технологии для выполнения многочисленных исследовательских проектов. Эти воодушевляющие результаты, признанные международным сообществом, славят не только прибрежные ООПТ Монако, но и AMPN.

Посидония – сокровище прибрежных ООПТ Монако

© Стефан Жамм (Stéphane Jamme) – Aquanaute Expertise

Посидония, культовое водное растение Средиземноморья, играет основополагающую роль в прибрежных ООПТ Монако. Эта водоросль, занимающая около 14 гектаров на территории монакских заповедников, является не только убежищем для многих видов морских рыб, но и помогает замедлить береговую эрозию. Кроме того, она улавливает CO2 и оказывается ценным союзником в борьбе с климатическими изменениями.

Однако посидония – хрупкая, несмотря на ее хорошее здоровье в Княжестве. Таким образом, AMPN проводит «эксперименты с черенками посидонии, чтобы способствовать её восстановлению» в некоторых повреждённых зонах.

Объёмные рифы из доломитового песка © Стефан Жамм (Stéphane Jamme) – Aquanaute Expertise

На пути к ещё более светлому будущему

В 2025 году AMPN справит своё 50-летие. Ассоциация обязательно отпразднует свои полвека на страже природы.

На пляже Ларвотто собрано 95 килограммов отходов

Княжество сегодня признано образцом управления прибрежными ООПТ, оно вдохновляет другие страны и может привести к появлению сети прибрежных ООПТ по опыту Монако.