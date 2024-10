95 kilos de déchets ramassés sur la plage du Larvotto 

Un nettoyage terrestre mais aussi sous-marin a eu lieu.

Le 5 octobre dernier, l’Association Monégasque pour la Protection de la Nature, le Club d’Exploration Sous-Marine de Monaco (CESMM) et la Société Monégasque d’Assainissement (SMA) ont œuvré ensemble pour nettoyer l’Aire Marine Protégée du Larvotto. En tout, ce sont 26 plongeurs et 23 personnes à terre qui se sont retroussés les manches pour participer à ce grand nettoyage.

Une amélioration a été remarquée par rapport à l’année dernière puisque le poids des déchets est passé de 310 kg à 95 kg dont 93 en mer. Malgré cela, les mégots de cigarettes étaient omniprésents sur la plage qui est pourtant non-fumeur et nettoyée tous les jours par la SMA. En plus des 554 mégots récoltés, il y avait aussi beaucoup d’objets métalliques, en PVC et en plastique, ainsi que des cordages… D’où la nécessité de poursuivre les efforts afin de limiter les impacts de la pollution sur l’environnement.

Dans un communiqué, l’Association Monégasque pour la Protection de la Nature a remercié l’ensemble des bénévoles ainsi que les agents de la Division de Police Maritime et Aéroportuaire qui ont assuré la sécurité du plan d’eau.