La très attendue Foire de Monaco de retour sur le Port Hercule 

Plusieurs dizaines de stands vont bientôt s’installer sur le Port de Monaco.

Chaque année, à l’approche des vacances scolaires de la Toussaint , elle est de retour : la Foire Attractions se tiendra du vendredi 18 octobre à 14h jusqu’au mardi 19 novembre 2024 à minuit. Pendant un mois, elle sera ouverte tous les jours à partir de 11h et fermera à 23h sauf les vendredis et samedis et les veilles de jours fériés à minuit.

Publicité

Au total, 78 stands feront le bonheur de tous ! Le palais du rire, le manège Cars ou encore Astrojet pour les plus jeunes et Aviator, Bateau Pirate et Atmosfear pour ceux en quête de sensations fortes. Mais il y aura aussi des auto-tamponneuses, des stands de jeux et des activités récréatives au programme.

Autre stop incontournable à la foire : les stands de nourriture qui proposeront gaufres, brioches hongroises, crêpes, socca, hot-dogs et bien plus de gourmandises.

Monaco fait le plein d’activités pour célébrer Halloween

L’accès se fera par 8 portiques de sécurité situés sur les parties supérieure et inférieure du Quai Albert Ier. Une fois le nombre maximal de visiteurs atteint, l’accès sera temporairement suspendu… À savoir que l’affluence est visible en temps réel sur le site de la Mairie de Monaco pour ne pas se déplacer pour rien.