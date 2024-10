Monaco fait le plein d’activités pour célébrer Halloween

La soirée la plus effrayante de l’année est bientôt là et Monaco est prêt à l’accueillir…

Comme chaque année, plusieurs services communaux ont préparé un programme très festif à l’occasion de la fête anglo-saxonne d’Halloween. Et il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts !

Publicité

Les festivités commenceront dès le mercredi 16 octobre avec un atelier parent-enfant de fabrication d’un monstre d’Halloween. Cette activité est gratuite à partir de 3 ans. Toujours pour les enfants à partir de 3 ans, il y aura des histoires pour se faire peur le mardi 29 octobre à la bibliothèque Princesse Caroline. Pour un Halloween réussi, la 14e édition du Grand Jeu d’Halloween aura lieu au Parc Princesse Antoinette, le 31 octobre, pour les enfants de 3 à 10 ans avec un stand de maquillage.

Du côté des plus grands, il y aura un après-midi Manga Bla-Bla et Jeux spécial Halloween le mardi 29 octobre. Le jour J, c’est un grand jeu qui attend les enfants scolarisés ou domiciliés à Monaco à partir de 8 ans au Centre Botanique, ainsi qu’une Halloween Party à l’espace Léo Ferré pour les enfants de 10 à 14 ans. Au menu ? DJ, boissons sans alcool illimitées, selfie booth, black box, fantastic tattoos, bloody bar, etc.

Des nouveautés effrayantes pour 2024

La fête d’Halloween réserve cette année deux nouveautés à ne surtout pas manquer, à savoir la nuit d’Halloween au Parc pour les scolaires et résidents de la Principauté de la 3ème à la Terminale et Halloween au Marché de la Condamine avec concours de déguisements pour toute la famille.

Où manger à Monaco lorsque l’on est en famille et avec des enfants ?

Les plus grands auront aussi le droit de célébrer Halloween puisqu’un bal dansant est organisé à l’Espace Lamartine de 14h30 à 17h30.

Et pour celles et ceux qui souhaitent faire un tour à la Foire Attractions, elle sera ouverte jusqu’à 23h59. Frissons garantis !