Tutte le attività per festeggiare Halloween a Monaco

La notte più spaventosa dell’anno è alle porte e Monaco è pronta ad accoglierla…

Come ogni anno, diversi enti comunali hanno messo insieme un programma da paura per festeggiare questa ricorrenza anglosassone. Ce n’è per tutte le età e per tutti i gusti!

I festeggiamenti iniziano mercoledì 16 ottobre con un laboratorio pensato per genitori e bimbi in cui cimentarsi nella creazione di mostri. L’attività è gratuita ed è pensata per i bambini dai 3 anni in su. Sempre per i maggiori di 3 anni, martedì 29 ottobre, la biblioteca Princess Caroline farà da sfondo a racconti spaventosi. Per un Halloween da urlo, il 31 ottobre vi aspetta la 14ª edizione del Grande Gioco di Halloween al Parco Princesse Antoinette, per bambini dai 3 ai 10 anni, con uno stand di trucco per bambini.

Per i più grandi, martedì 29 ottobre si terrà un pomeriggio speciale di Manga Bla-Bla e Giochi di Halloween. Nel giorno più spaventoso dell’anno, al Centre Botanique è previsto un grande gioco per i bambini dagli 8 anni in su che frequentano la scuola o vivono a Monaco, oltre che una festa in maschera all’Espace Léo Ferré per i bambini dai 10 ai 14 anni. Cosa c’è in programma? DJ, open-bar di analcolici, cabina per i selfie, black box, tatuaggi fantastici, bloody bar, ecc.

Novità da brividi per il 2024

Questo Halloween ha in serbo due novità da non perdere: la notte di Halloween nel Parco per gli studenti e i residenti del Principato dalla terza all’ultimo anno, e l’Halloween al Mercato della Condamine con un concorso della maschera più bella aperto a tutta la famiglia.

Anche i più grandicelli avranno la possibilità di festeggiare Halloween, con un ballo organizzato all’Espace Lamartine dalle 14:30 alle 17:30.

E per chi volesse fare un giro alla Foire Attractions, sarà aperta fino alle 23:59. Emozioni garantite!