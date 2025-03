Box98: Monaco si prepara ad accogliere un centro divertimenti rivoluzionario

Questo nuovo centro di divertimenti promette un’esperienza unica che combina sport motoristici, tecnologie immersive e intrattenimento per tutte le età.

“Ho sempre sognato di creare un complesso degno delle mie aspettative e del nostro amato Principato”. Dopo la chiusura del go-kart elettrico al Parking des Pêcheurs, che ha intrattenuto Monaco per dieci anni prima di essere sospeso a causa di lavori nel parcheggio, l’appassionato pilota monegasco Clivio Piccione ha voluto offrire una nuova esperienza di guida mai vista prima nel Principato. “Il nostro progetto è stato accettato a settembre e la prima versione si è subito evoluta in qualcosa di ancora più ambizioso”, aggiunge.

Clivio Piccione © Monaco Tribune

Un circuito indoor spettacolare

Situato sopra il centro commerciale Fontvieille, il Box 98 occupa l’ex sede della Collezione di automobili del Principe Alberto II. Questo complesso di 4.700 m² è molto più di un semplice centro ricreativo: è un vero e proprio ecosistema dedicato alla guida e al divertimento.

Progettato da PGK Design, il circuito riproduce le sensazioni del famoso Gran Premio di Monaco: forti pendenze, curve strette, salite e discese… Il 90% dei 400 metri del circuito è sopraelevato: una prima mondiale!

Stretta e tortuosa, la pista ricorda il tracciato del circuito del Gran Premio di Monaco © Monaco Tribune

Sarà possibile scegliere uno dei 30 modernissimi kart elettrici, suddivisi in tre categorie: adulti, bambini e biposto. La pista può ospitare 10 kart alla volta e la competizione si promette accanita.

Sul versante prezzi, dovrete considerare 25 € per 8 minuti per gli adulti. Si applicano sconti progressivi e sono disponibili diversi format di gara: qualifiche, gara o gara diretta.

Ogni veicolo è dotato di roll bar, cintura di sicurezza e schermo digitale sul volante © Monaco Tribune

Un’offerta di divertimento completa

Oltre al go-kart, al Box98 troverete circa 30 diverse attività:

6 simulatori professionali connessi tra loto

Mini-buggy telecomandati

Giochi Arcade

4 piste da bowling

Spazio karaoke e feste

Air hockey, canestri da basket, macchine acchiappa-pupazzi, piste da bowling e molto altro ancora vi aspettano © Monaco Tribune

Il bar, con uno dei tre tavoli da biliardo del complesso, si affaccia sulla pista. Gli schermi giganti presenti trasmetteranno un’ampia selezione di eventi sportivi, tra cui partite di calcio e di basket, ma soprattutto eventi motoristici: è proprio lo Sports Bar che mancava nel Principato! Potrete mangiare e bere, ma anche ammirare i vecchi cimeli dei defunti Stars and Bar, esposti dietro le vetrine.

Informazioni pratiche

Il Box 98 apre le porte al pubblico martedì 1° aprile e punta ad accrescere il divertimento nel Principato, in particolare per i giovani. Con i suoi 4.777 metri quadrati, il centro può ospitare 500 persone e darà una marcia in più al centro commerciale di Fontvieille.

Box 98 offre un’esperienza tecnologica coinvolgente, in cui i visitatori possono creare un account personalizzato, monitorare i propri progressi in tempo reale e raccogliere punti fedeltà. Più si gioca, più si ha la possibilità di vincere fantastici premi!

I visitatori possono pagare online e seguire i loro progressi © Monaco Tribune

Gli orari di apertura non lasciano a desiderare! Da martedì a giovedì: dalle 11:30 alle 23:00, venerdì dalle 11:30 alle 00:00, sabato dalle 10:00 alle 00:00 e domenica dalle 10:00 alle 19:00. Segnaliamo che la pista di go-kart dovrebbe essere aperta solo a metà pomeriggio.

Un nuovo hub di intrattenimento che promette di dare nuova vita al centro commerciale di Fontvieille e di offrire un’esperienza unica agli amanti del brivido e delle tecnologie immersive.