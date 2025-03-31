Box98: в Монако открывается революционный развлекательный комплекс

Этот новый развлекательный комплекс обещает уникальный опыт, сочетающий автоспорт, захватывающие технологии и развлекательные мероприятия для любой публики.

«Я всегда мечтал создать комплекс, который будет соответствовать моим амбициям, достойный нашего любимого Княжества». После закрытия, в связи с работами на автостоянке Parking des Pêcheurs, электрического картинга, который был основным местом в Монако на протяжении десяти лет, страстный монегасский гонщик Кливио Пиччоне захотел предложить Княжеству новый, уникальный опыт вождения. «Наш проект был принят в сентябре, и очень быстро первая версия превратилась в нечто ещё более амбициозное», добавляет он.

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Кливио Пиччоне (Clivio Piccione) © Monaco Tribune

Впечатляющая крытая трасса

На крыше торгового центра Фонвьей Box 98 занимает бывшее место автомобильной коллекции Князя Альбера II. Этот комплекс площадью 4 700 м² представляет собой нечто большее, чем просто центр отдыха: это настоящая экосистема, посвященная вождению и развлечениям.

Разработанная компанией PGK Design схема трассы воспроизводит ощущения от знаменитого Гран-при Монако: сильные перепады высот, крутые повороты, подъемы и спуски… Из 400 метров трассы 90% находятся над землей, и это мировая премьера!

Извилистая и узкая трасса напоминает схему трассы Гран-при Монако © Monaco Tribune

Посетители смогут покататься на одном из 30 современных электрокартов, разделенных на три категории: взрослые, детские и двухместные. На трассе одновременно могут соревноваться 10 картов, что обещает ожесточенную борьбу.

Стоимость билета для взрослых – 25 евро за 8 минут. Цены снижаются в зависимости от количества купленных билетов, а также возможны несколько форматов гонок: квалификация и гонка или сразу гонка.

В каждом карте есть защитная дуга, ремень безопасности и цифровой экран на руле © Monaco Tribune

Всё для отдыха

Помимо картингов, Box98 предлагает около 30 различных развлечений:

6 профессиональных симуляторов, соединенных между собой

Мини-багги с дистанционным управлением

Аркадные игры

4 дорожки для боулинга

Зона для караоке и праздничных вечеров

Вас ждут воздушный хоккей, баскетбольные кольца, охота за плюшевыми игрушками, боулинг и множество других развлечений, и всё это – с пролетающими над головой картами © Monaco Tribune

Из бара с одним из трех бильярдных столов комплекса открывается вид на трассу. На нескольких гигантских экранах будут транслироваться многочисленные спортивные мероприятия, такие как футбольные и баскетбольные матчи, но особенно автогонки – настоящий спорт-бар, которого не хватало Княжеству! Здесь можно подкрепиться, выпить, а также полюбоваться выставленными в витринах старинными реликвиями исчезнувшего «Stars and Bars».

Полезная информация

Box 98 открывает свои двери для публики во вторник, 1 апреля. Он расширит возможности для развлечений в Княжестве, особенно для молодежи. Площадь комплекса составляет 4 777 м², он рассчитан на 500 человек и придаст новый динамизм торговому центру Фонвьей.

Box 98 предлагает захватывающий технологический опыт, где каждый посетитель может создать персонализированную учетную запись, отслеживать свои результаты в режиме реального времени и накапливать баллы лояльности. Чем больше вы играете, тем больше у вас шансов выиграть крупные призы!

Каждый посетитель может оплатить заказ электронным способом и отслеживать свои результаты © Monaco Tribune

Что касается часов работы, то диапазон очень широкий! Со вторника по четверг – с 11:30 до 23:00, пятница – с 11:30 до 00:00, суббота – с 10:00 до 00:00 и воскресенье – с 10:00 до 19:00. Картинг работает только во второй половине дня.

Новое развлекательное заведение обещает оживить торговый центр Фонвьей и предложить уникальные впечатления любителям острых ощущений и захватывающих технологий.