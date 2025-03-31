Box98: в Монако открывается революционный развлекательный комплекс
Этот новый развлекательный комплекс обещает уникальный опыт, сочетающий автоспорт, захватывающие технологии и развлекательные мероприятия для любой публики.
«Я всегда мечтал создать комплекс, который будет соответствовать моим амбициям, достойный нашего любимого Княжества». После закрытия, в связи с работами на автостоянке Parking des Pêcheurs, электрического картинга, который был основным местом в Монако на протяжении десяти лет, страстный монегасский гонщик Кливио Пиччоне захотел предложить Княжеству новый, уникальный опыт вождения. «Наш проект был принят в сентябре, и очень быстро первая версия превратилась в нечто ещё более амбициозное», добавляет он.
Впечатляющая крытая трасса
На крыше торгового центра Фонвьей Box 98 занимает бывшее место автомобильной коллекции Князя Альбера II. Этот комплекс площадью 4 700 м² представляет собой нечто большее, чем просто центр отдыха: это настоящая экосистема, посвященная вождению и развлечениям.
Разработанная компанией PGK Design схема трассы воспроизводит ощущения от знаменитого Гран-при Монако: сильные перепады высот, крутые повороты, подъемы и спуски… Из 400 метров трассы 90% находятся над землей, и это мировая премьера!
Посетители смогут покататься на одном из 30 современных электрокартов, разделенных на три категории: взрослые, детские и двухместные. На трассе одновременно могут соревноваться 10 картов, что обещает ожесточенную борьбу.
Стоимость билета для взрослых – 25 евро за 8 минут. Цены снижаются в зависимости от количества купленных билетов, а также возможны несколько форматов гонок: квалификация и гонка или сразу гонка.
Всё для отдыха
Помимо картингов, Box98 предлагает около 30 различных развлечений:
- 6 профессиональных симуляторов, соединенных между собой
- Мини-багги с дистанционным управлением
- Аркадные игры
- 4 дорожки для боулинга
- Зона для караоке и праздничных вечеров
Из бара с одним из трех бильярдных столов комплекса открывается вид на трассу. На нескольких гигантских экранах будут транслироваться многочисленные спортивные мероприятия, такие как футбольные и баскетбольные матчи, но особенно автогонки – настоящий спорт-бар, которого не хватало Княжеству! Здесь можно подкрепиться, выпить, а также полюбоваться выставленными в витринах старинными реликвиями исчезнувшего «Stars and Bars».
Полезная информация
Box 98 открывает свои двери для публики во вторник, 1 апреля. Он расширит возможности для развлечений в Княжестве, особенно для молодежи. Площадь комплекса составляет 4 777 м², он рассчитан на 500 человек и придаст новый динамизм торговому центру Фонвьей.
Box 98 предлагает захватывающий технологический опыт, где каждый посетитель может создать персонализированную учетную запись, отслеживать свои результаты в режиме реального времени и накапливать баллы лояльности. Чем больше вы играете, тем больше у вас шансов выиграть крупные призы!
Что касается часов работы, то диапазон очень широкий! Со вторника по четверг – с 11:30 до 23:00, пятница – с 11:30 до 00:00, суббота – с 10:00 до 00:00 и воскресенье – с 10:00 до 19:00. Картинг работает только во второй половине дня.
Новое развлекательное заведение обещает оживить торговый центр Фонвьей и предложить уникальные впечатления любителям острых ощущений и захватывающих технологий.