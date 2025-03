Box98 : Monaco s’apprête à accueillir un complexe de divertissement révolutionnaire

Ce nouveau centre de loisirs promet une expérience unique combinant sports mécaniques, technologies immersives et loisirs pour tous les publics.

« J’ai toujours rêvé de créer un complexe à la hauteur de mes ambitions, digne de notre chère Principauté ». Après la fermeture du karting électrique du Parking des Pêcheurs, qui a animé Monaco pendant dix ans avant d’être mis en pause pour travaux dans le parking, le pilote monégasque passionné Clivio Piccione a voulu offrir une nouvelle expérience de pilotage inédite en Principauté. « Notre projet a été retenu en septembre, et très vite, la première version a évolué vers quelque chose de plus ambitieux encore », ajoute-t-il.

Publicité

Clivio Piccione © Monaco Tribune

Un circuit indoor spectaculaire

Installé sur le toit du Centre Commercial de Fontvieille, Box 98 reprend l’ancien site de la Collection d’automobiles du Prince Albert II. Ce complexe de 4 700 m² représente bien plus qu’un simple centre de loisirs : c’est un véritable écosystème dédié au pilotage et au divertissement.

Imaginé par l’entreprise PGK Design, le tracé du circuit reproduit les sensations du célèbre Grand Prix de Monaco : dénivelés importants, épingles serrées, montées et descentes… Sur les 400 mètres de tracé du circuit, 90% de ce dernier est hors sol, une première mondiale !

Sinueuse et serrée, la piste rappelle le tracé du circuit du Grand Prix de Monaco © Monaco Tribune

Les visiteurs pourront piloter parmi 30 karts électriques dernier cri, répartis en trois catégories : adultes, enfants et biplaces. La piste peut elle accueillir 10 karts en simultané et promet une bagarre acharnée.

Niveau prix, il faut compter 25€ pour 8 minutes chez les adultes. Les prix peuvent être dégressifs et plusieurs formats de courses sont possible : qualifications, course ou bien course directement.

Chaque véhicule dispose d’un arceau, d’une ceinture de sécurité et d’un écran digital embarqué sur le volant

© Monaco Tribune

Une offre de loisirs complète

Au-delà du karting, Box98 propose près de 30 activités différentes :

6 simulateurs professionnels connectés entre eux

Mini-buggies télépilotés

Jeux d’arcade

4 pistes de bowling

Espace karaoké et soirées festives

Air Hockey, paniers de basket, jeux à pinces, pistes de bowling et bien d’autres activités vous attendent, tout cela avec les karts qui passent au-dessus de vous © Monaco Tribune

Le bar avec l’un des trois billards du complexe surplombe la piste. Plusieurs écrans géants diffuseront de nombreux évènements sportifs comme les matchs de football et de basket, mais surtout les courses automobiles, un véritable Sports Bar qui manquait à la Principauté ! Vous avez la possibilité de vous y restaurer, de boire un coup, mais aussi d’admirer d’anciennes reliques du regretté Stars and Bars, qui sont exposées derrière les vitrines.

Informations pratiques

Box 98 ouvre ses portes au public ce mardi 1er avril avec l’objectif d’augmenter les possibilités de divertissement en Principauté, notamment pour les jeunes. Avec ses 4777 m², le centre a une capacité d’accueil de 500 personnes et permettra de donner une nouvelle dynamique au Centre Commercial de Fontvieille.

Box 98 propose une expérience de technologie immersive, où chaque visiteur peut créer un compte personnalisé, suivre ses performances en temps réel et cumuler des points de fidélité. Plus on joue, plus on a de chances de gagner des lots importants !

Chaque visiteur peut payer de façon dématérialisée et suivre ses performances © Monaco Tribune

En termes d’horaires la plage est large ! Rendez-vous du mardi à jeudi : 11h30 – 23h00, le vendredi de 11h30 – 00h00, le samedi de 10h00 à 00h00 et le dimanche de 10h00 à 19h00. À noter que le karting ne devrait être disponible uniquement en milieu d’après-midi.

Un nouveau lieu de divertissement qui promet de dynamiser le Centre Commercial de Fontvieille et offrir une expérience unique aux amateurs de sensations fortes et de technologies immersives.