Два города Лазурного берега вошли в десятку «городов и деревень, где жизнь прекрасна»

Ассоциация городов и деревень, где жизнь прекрасна, опубликовала свой 7-й рейтинг, в котором ранжируются все французские муниципалитеты, а два города из департамента Приморские Альпы вошли в десятку лучших в стране.

Основанная в 2017 году ассоциация городов и деревень, где жизнь прекрасна, ежегодно публикует наиболее полный рейтинг муниципалитетов в материковой Франции. Рейтинг 2026 года основан на почти 200 критериях, разделенных на 11 категорий: качество жизни, безопасность, охрана окружающей среды, здравоохранение, магазины и услуги, транспорт, образование, спорт и отдых, местные финансы и налоги, солидарность и привлекательность недвижимости.

Теуль-сюр-Мер – лучшая деревня Лазурного берега

Замок Теуль-сюр-Мер © Monaco Tribune / Тео Бриан (Théo Briand)

Ницца по-прежнему занимает 9-е место в национальном рейтинге городов с населением более 2 000 жителей. Столица Лазурного берега подтверждает свою привлекательность, несмотря на возросшую конкуренцию. На пьедестале почета по-прежнему доминируют Биарриц, Анси и Анже.

Теуль-сюр-Мер, небольшой прибрежный городок в департаменте Приморские Альпы, добился замечательного результата, поднявшись на 6-е место в национальном рейтинге деревень с населением менее 2 000 человек. Теуль-сюр-Мер стал лучшей деревней Лазурного берега.

Массив Эстерель © Pixabay

Это отличие ставит коммуну департамента Вар в один ряд с сотнями других французских деревень. Только пять деревень занимают более высокое место в национальном рейтинге: Эпрон в Кальвадосе (1-е место), Гетари в Атлантических Пиренеях (2-е), Мартинваст в Манше (3-е), Мазер-Лезон в Атлантических Пиренеях (4-е) и Биар в Вьенне (5-е).

Успех Теуль-сюр-Мер объясняется, в частности, признанным высоким качеством жизни, сохранившейся природной красотой, расположением между морем и массивом Эстерель, а также привилегированным географическим положением на Лазурном берегу. Привлекательный рынок недвижимости и широкий спектр услуг также способствуют этому лестному рейтингу.

В нескольких городах на юге Франции зафиксирован рост более чем на 50 пунктов: Аяччо, Фрежюс, Сен-Рафаэль и Мандельё-ла-Напуль входят в число муниципалитетов, получивших значительные ранги.