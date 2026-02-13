Ces deux villes de la Côte d’Azur sont dans le top 10 des « villes et villages où il fait bon vivre »

Nice se maintient en 9e position du classement national des villes de plus de 2 000 habitants © Pixabay

L’association villes et villages où il fait bon vivre a publié sa 7e édition qui classe l’ensemble des communes françaises, consacrant deux villes des Alpes-Maritimes dans le top 10 national.

Créée en 2017, l’association villes et villages où il fait bon vivre publie chaque année le classement le plus complet des communes de France métropolitaine. Le palmarès 2026 s’appuie sur près de 200 critères répartis en 11 catégories : qualité de vie, sécurité, protection de l’environnement, santé, commerces et services, transports, éducation, sports et loisirs, finances et impôts locaux, solidarité et attractivité immobilière.

Théoule-sur-Mer, meilleur village de la Côte d’Azur

Nice se maintient en 9e position du classement national des villes de plus de 2 000 habitants. La capitale azuréenne confirme son attractivité malgré une concurrence accrue. Le podium reste dominé par Biarritz, Annecy et Angers.

Théoule-sur-Mer, la petite commune littorale des Alpes-Maritime, réalise une performance remarquable en se hissant à la 6e place du classement national des villages de moins de 2 000 habitants. Théoule-sur-Mer s’impose ainsi comme le meilleur village de la Côte d’Azur.

Cette distinction place la commune varoise devant des centaines d’autres villages français. Seuls cinq villages la devancent au niveau national : Épron dans le Calvados (1re place), Guéthary dans les Pyrénées-Atlantiques (2e), Martinvast dans la Manche (3e), Mazères-Lezons dans les Pyrénées-Atlantiques (4e) et Biard dans la Vienne (5e).

Le succès de Théoule-sur-Mer s’explique notamment grâce à sa qualité de vie reconnue, son cadre naturel préservé entre mer et massif de l’Esterel, et sa situation géographique privilégiée sur la Côte d’Azur. Son attractivité immobilière et son offre de services contribuent également à ce classement flatteur.

Plusieurs villes du sud de la France enregistrent des progressions de plus de 50 places : Ajaccio, Fréjus, Saint-Raphaël ou encore Mandelieu-la-Napoule figurent parmi les communes qui gagnent des rangs significatifs.