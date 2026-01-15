Cirque, costumes et citrons : 4 événements incontournables de la Côte d’Azur cet hiver
Tout l’hiver, les événements festifs rythment la vie culturelle de la Côte d’Azur. Voici nos coups de cœur pour 2026 !
1. Le Festival du cirque de Monte-Carlo
C’est la grande fête annuelle du cirque en Principauté. Dix jours de spectacles et de compétitions pour départager les meilleurs circassiens du monde. Tous convoitent le prestigieux Clown d’Or. Pour cette 48ème édition, le chapiteau de Fontvieille accueille des performances inédites et du jamais vu sous le chapiteau le plus emblématique. Le festival présente également le 13ème New Generation, dédié aux jeunes talents du cirque de demain.
Infos pratiques :
- Quand : du 16 au 25 janvier 2026
- Où : Chapiteau de Fontvieille
- Tarifs et réservations sur le site internet montecarlofestival.mc
2. Le Carnaval de Nice
Pendant près de trois semaines, les festivités animent la ville de Nice sous le thème « Vive la reine ! ». Le point d’orgue du carnaval est la Parade des Chars qui défile sur la place Masséna, accompagnée de troupes d’art de rue venues du monde entier. Au-delà des défilés, des animations sont à découvrir dans toute la ville. Mais serez-vous assez courageux pour vous mêler à la « Bataille de fleurs » ? Le Carnaval de Nice est une fête mythique et familiale qui met de la couleur à l’hiver. À ne pas manquer !
Infos pratiques :
- Quand : du 11 février au 1er mars 2026
- Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans / tarifs réduits pour les 6-12 ans
- Tarifs et réservations sur le site internet nicecarnaval.com
3. La Fête du citron de Menton
C’est la 92ème édition de la grande fête des agrumes de Menton. Cette année, le thème « Merveilles du vivant » célèbre la nature et la biodiversité. Comme chaque année, plusieurs tonnes de fruits sont nécessaires pour réaliser les sculptures géantes exposées dans les jardins Biovès et les chars qui défilent aux rythmes endiablés ! Les Corsos des fruits d’or illuminent les dimanches après-midi, tandis que les Corsos nocturnes des jeudis soirs offrent un spectacle féerique ponctué de feux d’artifice.
Infos pratiques :
- Quand : du 14 février au 1er mars 2026
- Corsos des fruits d’or : dimanches 15, 22 février et 1er mars à 14h30
- Corsos nocturnes : jeudis 19 et 26 février à 21 heures
- Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans / tarifs préférentiels pour les 6-14 ans
- Billetterie sur le site internet feteducitron.com
4. Le Combat Naval Fleuri de Villefranche-sur-Mer
Tradition provençale par excellence, le Combat Naval Fleuri revient pour une nouvelle édition le dimanche 16 février. Au programme : les bateaux « Pointus » seront ornés de fleurs multicolores, mimosas et œillets, et défileront devant des milliers de spectateurs. Les pêcheurs, vêtus de l’habit traditionnel provençal, passeront près des rives pour un combat naval spectaculaire !
La journée débute à 11 heures avec la déambulation des groupes carnavalesques à l’Octroi, suivie du défilé sur les quais à 13h30, avant le lancement du Combat Naval à 14 heures au port de la santé. Des animations musicales et folkloriques ponctueront toute la journée.
- Quand : dimanche 16 février 2026
- Où : port de la santé et rade de Villefranche-sur-Mer
- Entrée libre et gratuite
- Renseignements auprès de l’office de tourisme au 04 93 01 73 68