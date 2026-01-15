Cirque, costumes et citrons : 4 événements incontournables de la Côte d’Azur cet hiver

Rubans, confettis et costumes, le Carnaval de Nice met de la couleur dans l'hiver - © Ville de Nice

Tout l’hiver, les événements festifs rythment la vie culturelle de la Côte d’Azur. Voici nos coups de cœur pour 2026 !

1. Le Festival du cirque de Monte-Carlo

Au Festival du Cirque de Monte-Carlo, vivez une expérience… renversante. © Frédéric Nebinger

C’est la grande fête annuelle du cirque en Principauté. Dix jours de spectacles et de compétitions pour départager les meilleurs circassiens du monde. Tous convoitent le prestigieux Clown d’Or. Pour cette 48ème édition, le chapiteau de Fontvieille accueille des performances inédites et du jamais vu sous le chapiteau le plus emblématique. Le festival présente également le 13ème New Generation, dédié aux jeunes talents du cirque de demain.

Infos pratiques :

Quand : du 16 au 25 janvier 2026

Où : Chapiteau de Fontvieille

Tarifs et réservations sur le site internet montecarlofestival.mc

2. Le Carnaval de Nice

Chaque année, le Carnaval de Nice rassemble des milliers de spectateurs © Carnaval de Nice

Pendant près de trois semaines, les festivités animent la ville de Nice sous le thème « Vive la reine ! ». Le point d’orgue du carnaval est la Parade des Chars qui défile sur la place Masséna, accompagnée de troupes d’art de rue venues du monde entier. Au-delà des défilés, des animations sont à découvrir dans toute la ville. Mais serez-vous assez courageux pour vous mêler à la « Bataille de fleurs » ? Le Carnaval de Nice est une fête mythique et familiale qui met de la couleur à l’hiver. À ne pas manquer !

Infos pratiques :

Quand : du 11 février au 1er mars 2026

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans / tarifs réduits pour les 6-12 ans

Tarifs et réservations sur le site internet nicecarnaval.com

L’affiche officielle du #NiceCarnaval 2026 se dévoile !



VIVE LA REINE ! 🥳#ILoveNice pic.twitter.com/TyaQd19vga — Carnaval de Nice (@NiceCarnaval) December 6, 2025

3. La Fête du citron de Menton

Les chars ornés de milliers d’agrumes sont prêts à défiler dans les rues de Menton © Fête du Citron Menton

C’est la 92ème édition de la grande fête des agrumes de Menton. Cette année, le thème « Merveilles du vivant » célèbre la nature et la biodiversité. Comme chaque année, plusieurs tonnes de fruits sont nécessaires pour réaliser les sculptures géantes exposées dans les jardins Biovès et les chars qui défilent aux rythmes endiablés ! Les Corsos des fruits d’or illuminent les dimanches après-midi, tandis que les Corsos nocturnes des jeudis soirs offrent un spectacle féerique ponctué de feux d’artifice.

Infos pratiques :

Quand : du 14 février au 1er mars 2026

Corsos des fruits d’or : dimanches 15, 22 février et 1er mars à 14h30

Corsos nocturnes : jeudis 19 et 26 février à 21 heures

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans / tarifs préférentiels pour les 6-14 ans

Billetterie sur le site internet feteducitron.com

4. Le Combat Naval Fleuri de Villefranche-sur-Mer

Les bateaux appelés « pointus » ornés de mimosas et d’œillets © Ville de Villefranche-sur-Mer

Tradition provençale par excellence, le Combat Naval Fleuri revient pour une nouvelle édition le dimanche 16 février. Au programme : les bateaux « Pointus » seront ornés de fleurs multicolores, mimosas et œillets, et défileront devant des milliers de spectateurs. Les pêcheurs, vêtus de l’habit traditionnel provençal, passeront près des rives pour un combat naval spectaculaire !

La journée débute à 11 heures avec la déambulation des groupes carnavalesques à l’Octroi, suivie du défilé sur les quais à 13h30, avant le lancement du Combat Naval à 14 heures au port de la santé. Des animations musicales et folkloriques ponctueront toute la journée.