En images, les temps forts du premier corso du Carnaval de Nice

Le Carnaval de Nice est la plus importante manifestation de la Côte d’Azur en hiver ©Monaco Tribune

Ce samedi 15 février, la place Masséna de Nice s’est transformée au rythme du carnaval !

Au total, 25 000 personnes se sont réunies pour assister au premier corso éclairé qui lance quinze jours de festivités dans la ville.

Le coup d’envoi a été donné à 20h30, après un discours inaugural du maire Christian Estrosi. Gilles Roche, maître de cérémonie, a animé les gradins pendant que le spectacle prenait vie.

Le public a été fasciné par le défilé, notamment par un imposant roi aux allures de Poséidon et par une reine transformée en sirène.

Le carnaval de Nice, l’un des trois plus grands au monde aux côtés de Rio et Venise, attire chaque année environ 200 000 visiteurs. Pour cette première soirée, le Costa Rica a également participé au défilé avec ses danseurs et musiciens, dans le cadre du prochain sommet de l’océan co-organisé avec la France.

Si vous êtes amateurs du carnaval, d’autres corso auront lieu les 18, 22, 23, 25 février et le 1er mars.

