Février 2025 : quels évènements à Monaco et aux alentours ?

En février, la Côte d’Azur s’anime au rythme des carnavals et festivités. De Monaco aux villes voisines, de nombreuses animations vous attendent. Carnavals, sport, culture et expositions : on fait le point sur les rendez-vous à ne pas manquer ce mois-ci.

Les carnavals

Le plus incontournable de tous, le carnaval de Nice se tiendra du 15 février au 2 mars 2025. Cette année, le « Roi des Océans » prendra le contrôle de la ville ! Une vingtaine de chars décorés sur le thème de la mer sont prêts à défiler, de nombreux corsos sont prévus sans oublier les quatre traditionnelles batailles de fleurs. Un village carnaval est également prévu sur la Place Masséna.

Chaque année, le Carnaval de Nice rassemble des milliers de spectateurs © Carnaval de Nice

Direction Menton et ses agrumes pour sa 91ème Fête du Citron qui se tiendra sur la même période que le Carnaval de Nice. Cette année le thème est « Voyage dans les Etoiles ». À ne pas manquer, les deux corsos de nuit qui auront lieu les 20 et 27 février.



Février est le mois du mimosa sur la Côte d’Azur, et Mandelieu-la-Napoule, capitale mondiale du mimosa, le célèbre chaque année avec sa traditionnelle Fête du Mimosa. Pour l’édition 2025, placée sous le thème « La grande vadrouille des régions », les festivités se dérouleront du 12 au 16 février.

La ville de Mandelieu-la-Napoule est considérée comme la capitale du mimosa © Mandelieu Tourisme

Dernière fête traditionnelle, rendez-vous le 17 février 2025 à Villefranche-sur-Mer pour assister au combat naval fleuri. À 13h30, un défilé carnavalesque aura lieu sur les quais avant que les pointus fleuris ne lancent cette gigantesque bataille de fleurs à 14 heures.

Côté sport : soirées européennes et course à pied

2 matchs d’Euroleague sont prévus pour la Roca Team à Gaston-Medecin ce mois-ci. Le premier face à Baskonia le 5 et le second face au Partizan Belgrade le 7. En championnat, les hommes de Vasílios Spanoúlis recevront Gravelines-Dunkerque ce dimanche 2 février.



Côté foot, les Rouge et Blanc joueront leur barrage de Ligue des Champions au Stade Louis II le 11/12 février face au SL Benfica, club contre lequel les Monégasques se sont inclinés (2-3) en phase de ligue. L’occasion de prendre leur revanche dans un Louis II qui sera une nouvelle fois bien garni. En championnat, l’AS Monaco reçoit l’AJ Auxerre ce samedi 1er février, puis le FC Nantes le week-end du 16.

Une nouvelle soirée de Ligue des Champions aura lieu au Louis II © AS Monaco

Le week-end du 8/9 février, c’est le grand retour de la Monaco Run. Ouverte à tous, la course revient avec plusieurs épreuves, 5 kilomètres, 10 kilomètres, 12 kilomètres et une grande nouveauté : la première édition du Trail du Mont Agel. Un tracé de 30km pour partir à la découverte des reliefs qui entourent la Principauté. Vous pouvez encore vous inscrire pour toutes les compétitions avec les « Dossards solidaires ».

À cette occasion, la marche Pink Ribbon fait aussi son come-back. Une marche qui a pour but de sensibiliser au cancer du sein et défendre l’importance du dépistage précoce.

La marche Pink Ribbon mobilise des centaines de personnes dans les rues de Monaco © Pink Ribbon Monaco

Point culture : en musique et expos

L’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo se présentera 5 fois à l’Auditorium Rainier III au cours du mois de février, le 1er et le 2 pour « Mozart à Monaco ». Ensuite ce sera les dimanche 9, « Hommage à Ravel », mardi 18 pour « Musique de Chambre » et le vendredi 28 pour « Récital Christian Zacharias ».



Le mois de février est également l’occasion de découvrir le magnifique Opéra Garnier de Monte-Carlo puisque 5 représentations y auront lieu. Le ténor franco-suisse Benjamin Bernheim s’y produira le dimanche 9 février. Par la suite, quatre représentations de « l’Or du Rhin » s’y tiendront tout au long du mois.



Le groupe franco-anglais Dead Chic se produira au Grimaldi Forum le jeudi 20 février pour une « Thursday Live Session »



Côté expo, le Nouveau Musée National de Monaco vous en propose deux : « Francisco Tropa – Paesine » à la Villa Paloma et la petite nouvelle « Agora, la place du musée » à découvrir à la Villa Sauber.

L’exposition Agora à la Villa Sauber ©Monaco Tribune

« Art Xploration », une invitation à célébrer l’art sous toutes ses formes. Cette 50e exposotion se tiendra du 6 février au 4 mars 2025 à l’Espace 22.



Pour finir, plusieurs pièces pour petits et grands sont à découvrir au Théâtre des Muses ! Le Théâtre Princesse Grâce accueillera lui deux pièces : « Ma version de l’histoire » le 20 février et « Pauvre Bitos ! Ou le dîner de têtes » le 25 !

La pièce une « Journée au Zoo » est destinée aux enfants © Théâtre des Muses

