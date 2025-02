Febbraio 2025: gli eventi di Monaco e dintorni

A febbraio, la Costa Azzurra si anima con carnevali e feste. Da Monaco alle città vicine, c’è proprio da divertirsi. Carnevali, attività sportive, cultura e mostre: vediamo insieme gli eventi da non perdere questo mese.

Il carnevale

Quello davvero imperdibile, il Carnevale di Nizza, si terrà dal 15 febbraio al 2 marzo 2025. Quest’anno, il “Re degli Oceani” conquisterà la città! Una ventina di carri decorati a tema mare sono pronti a sfilare in diverse parate, senza dimenticare le quattro tradizionali battaglie di fiori. È previsto anche un villaggio di carnevale in Place Masséna.

Pubblicità

Il Carnevale di Nizza attira ogni anno migliaia di spettatori © Carnaval de Nice

Direzione Mentone e i suoi agrumi per la 91ª Festa del Limone, che si terrà in concomitanza con il Carnevale di Nizza. Il tema di quest’anno è “Viaggio verso le stelle”. Da non perdere le due sfilate notturne del 20 e 27 febbraio.

La città di Mandelieu-la-Napoule è considerata la capitale della mimosa © Mandelieu Tourisme

Appuntamento a Villefranche-sur-Mer il 17 febbraio 2025 per l’ultima festa tradizionale: la battaglia navale di fiori. Alle 13:30, una sfilata di carnevale passerà lungo le banchine prima che le barche fiorite dette “pointus” diano il via a questa gigantesca battaglia di fiori alle 14:00.

La stagione del carnevale sulla Costa Azzurra si avvicina

Sport: campionati europei e corsa

Questo mese sono in programma 2 partite di Eurolega per il Roca Team al Gaston-Medecin. La prima contro il Baskonia il 5 e la seconda contro il Partizan Belgrado il 7. In campionato, i ragazzi di Vasílios Spanoúlis ospiteranno Gravelines-Dunkerque domenica 2 febbraio.

Un nuovo incontro di Champions League è in programma al Louis II © AS Monaco

Il fine settimana dell’8 e 9 febbraio torna la Monaco Run. Aperta a tutti, la corsa comprende una serie di prove, 5 km, 10 km, 12 km e una grande novità: la prima edizione del Trail du Mont Agel. Un percorso di 30 chilometri per scoprire il paesaggio aspro che circonda il Principato. È ancora possibile iscriversi a tutti le corse con i “Dossards solidaires” (Pettorine solidali).

Anche la Pink Ribbon Walk fa il suo grande ritorno. L’obiettivo della camminata è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul cancro al seno e sull’importanza della diagnosi precoce.

La marcia Pink Ribbon mobilita centinaia di persone nelle strade di Monaco © Pink Ribbon Monaco

Cultura: musica e mostre

Durante il mese di febbraio, l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo si esibirà 5 volte all’Auditorium Rainier III, l’1 e il 2 per “Mozart a Monaco“. Seguiranno “Omaggio a Ravel” domenica 9, “Musica da camera” martedì 18 e “Recital Christian Zacharias” venerdì 28. Febbraio è anche l’occasione per scoprire la magnifica Opéra Garnier di Monte-Carlo grazie a 5 spettacoli. Il tenore franco-svizzero Benjamin Bernheim si esibirà domenica 9 febbraio. In seguito, per tutto il mese si terranno quattro rappresentazioni de “L’Oro del Reno“. La band franco-inglese Dead Chic si esibirà al Grimaldi Forum giovedì 20 febbraio per una “Thursday Live Session” Per quanto riguarda le mostre, il Nouveau Musée National de Monaco ne propone due: “Francisco Tropa – Paesine” a Villa Paloma e la nuova “Agora, la place du musée” a Villa Sauber.

La mostra Agora a Villa Sauber ©Monaco Tribune

“Art Xploration” è un invito a celebrare l’arte in tutte le sue forme. Questa 50ª mostra si terrà dal 6 febbraio al 4 marzo 2025 all’Espace 22. Infine, al Théâtre des Muses andranno in scena diversi spettacoli per grandi e piccini! Il Théâtre Princesse Grâce ospiterà due rappresentazioni: “Ma version de l’histoire” il 20 febbraio e “Pauvre Bitos! Ou le dîner de têtes” il 25!

Lo spettacolo “Journée au Zoo” è destinato ai bambini © Théâtre des Muses

Ogni mercoledì, la nostra newsletter vi propone una selezione dei migliori eventi da non perdere: spettacoli, mostre, festival e molto altro. Iscrivetevi subito per restare informati e godervi gli appuntamenti più interessanti di Monaco e dintorni!