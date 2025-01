“Mozart a Monaco”: nuovi concerti da non perdere in questo inizio anno

Dopo il successo del festival “Mozart a Monaco” degli anni passati, l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo torna con sette concerti inediti dal 23 gennaio al 2 febbraio 2025.

Il primo appuntamento è previsto il 23 gennaio alle 18:30 presso l’Auditorium Rainier III con un “Happy Hour Musical”. Il Quatuor du Soleil eseguirà due capolavori di Mozart: Adagio e fuga in do minore, K. 546 Quartetto per archi n. 19 in do maggiore, K. 465 “Dissonanza” e un’opera di Joseph Haydn: Quartetto per archi n. 4, Op. 76 “Alba”. Un’ora di musica intimista, seguita da un rinfresco per il pubblico.

Il 25 gennaio tocca a un grande concerto sinfonico. Diretto da Ton Koopman, il pubblico potrà ascoltare la Musica per i reali fuochi d’artificio di Handel, il Concerto per clarinetto in la maggiore, K. 622 di Mozart eseguito da Pierre Génisson e la Sinfonia n. 100 “Militare” di Haydn. Alle 19:00 è prevista una presentazione delle opere, mentre il concerto inizierà alle ore 20:00.

Il 27 gennaio alle 18:30, nella maestosa Cattedrale di Monaco, si terrà un concerto spirituale. Diretta da Diego Ceretta, l’orchestra si esibirà insieme al Coro del Friuli Venezia Giulia in alcuni capolavori classici, accompagnati dal soprano Emőke Baráth e dal clarinettista Pierre Génisson.

Il 29 gennaio alle 15:00, invece, verrà dato spazio ai più piccoli con un concerto coinvolgente incentrato sul primo viaggio di Mozart in Italia. Questo percorso iniziatico, cruciale per il suo sviluppo artistico, sarà illustrato attraverso storie e opere composte all’epoca. Sarà un’introduzione divertente ed educativa alla musica classica, consigliata ai bambini dai cinque anni in su, al costo di 5 euro.

Il 30 gennaio, si torna all’Auditorium Rainier III per un secondo “Happy Hour musicale”. I musicisti dell’OPMC interpreteranno per un’ora i brani per flauto e archi di Mozart, Haydn e Boccherini.

Il 1° febbraio la serata sarà dedicata alla musica da camera. Il programma prevede opere di Haydn, Mendelssohn e Mozart, tra cui il magnifico Quintetto per clarinetto e archi in La maggiore, K. 581.

Infine, il 2 febbraio, Kazuki Yamada dirigerà l’ultimo concerto del festival. Alexandra Dovgan al pianoforte e Bohdan Luts al violino saranno i protagonisti di questa grande serata. Il programma prevede la celebre Sinfonia n. 40 in sol minore, K. 550.

Informazioni utili

Con prezzi che vanno da 5 a 36 €, il festival “Mozart a Monaco” si rivolge a tutti. Acquistate i biglietti e scoprite di più sui concerti sul sito dell’OPMC.

