7 momenti salienti da non perdere al Top Marques Monaco 2025

Per il suo 20° anniversario, dal 7 all’11 maggio al Grimaldi Forum il salone Top Marques Monaco promette un’edizione eccezionale con supercar mai viste prima, lanci in prima mondiale ed eventi esclusivi per la gioia degli appassionati di auto di lusso.

1. Un anniversario eccezionale

Il salone Top Marques Monaco festeggerà il suo 20° anniversario con un’edizione particolarmente prestigiosa. Dalla sua nascita nel 2004, l’evento si è affermato come uno degli appuntamenti imperdibili nel mondo delle auto di lusso. Come ha detto Emeric Garcia, direttore di Top Marques Monaco, alla conferenza stampa di mercoledì 2 aprile: “Questo è un anno molto speciale per noi, perché celebriamo il nostro 20° anniversario: 20 anni di supercar nel cuore di Monaco, 20 anni di anteprime mondiali con oltre 110 lanci e 20 anni sotto il patrocinio di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco”.

Pubblicità

2. Lanci in prima mondiale spettacolari

L’edizione 2025 lancerà non meno di 13 nuovi modelli, tra cui 10 lanci mondiali e 3 anteprime monegasche. Tra le più attese, la Laffite LM1 “Monaco Edition” da 1000 cavalli (parte delle vendite sarà devoluta alle fondazioni delle principesse Charlène e Stéphanie), l’Aston Martin Vanquish Volante, la Saoutchik Legacy e diversi modelli esclusivi firmati Brabus, Mansory e Klassen. I visitatori potranno anche scoprire per la prima volta a Monaco la Ferrari 12Cilindri Spider, la Rolls Royce Spectre e la Lamborghini Temerario.

3. Una partnership strategica con Informa

Una delle principali novità di quest’anno è la partnership con Informa, il principale organizzatore di eventi al mondo. Questa collaborazione, annunciata nel 2024, segna una fase cruciale nello sviluppo del salone. David Mondi, direttore dello sviluppo commerciale di Informa, ha discusso dei piani di espansione internazionale, con la prima edizione in Medio Oriente prevista per il 2026. Questa collaborazione dovrebbe contribuire ad attrarre un maggior numero di potenziali acquirenti e addetti ai lavori internazionali.

4. Un’area dedicata alle auto d’epoca

Dal 2022, Top Marques ha aggiunto un padiglione dedicato alle auto d’epoca, che quest’anno sarà ancora più grande. Gli appassionati potranno ammirare alcuni veicoli eccezionali, tra cui una Ferrari 250 GT California passo corto del valore di 14 milioni di euro, una Bentley Bacalar (la quinta su 12 mai prodotte), nonché la collezione di S.A.S. il Principe di Monaco in collaborazione con il Musée National de l’Automobile di Mulhouse, che rende omaggio al marchio Peugeot nel mondo delle corse automobilistiche.

5. Diverse esposizioni di lusso

Oltre alle supercar, il salone ospiterà un’area più ampia dedicata a orologi e gioielli, con espositori prestigiosi come Bemon, CC Watches, Astréas, Infiniti Jewels e Terzihan. Sul piazzale, i visitatori potranno scoprire il “Big Boy” firmato Brabus, un appartamento su ruote lungo 12 metri del valore di 1,2 milioni di euro, e un aereo Junkers A50 Heritage.

Venite a scoprire Infiniti Jewels per il secondo anno consecutivo.

6. L’influencer GMK e gli eventi esclusivi

L’influencer automobilistico GMK, con i suoi milioni di follower (4,9M su Instagram e 2,48M su YouTube), sarà presente per il terzo anno consecutivo con una sessione di autografi domenica 11 maggio alle ore 15:00. Tra gli altri eventi proposti ci saranno una rassegna sulla storia del salone, il concorso Carspotter Awards che premia le migliori foto di auto e un concorso di disegno per i bambini della zona.

Carspotting: i punti strategici dove avvistare le più belle auto di Monaco

7. Eventi VIP e serate esclusive

Il salone prenderà il via mercoledì 7 maggio con una serata VIP di anteprima sponsorizzata da zondacrypto. In programma anche una conferenza sulle criptovalute giovedì 8 maggio, un cocktail per partner ed espositori al Monte-Carlo Beach Hotel venerdì sera e una festa di chiusura al Jimmy’z sabato. Con oltre 30.000 visitatori attesi nello spazio espositivo di 10.000 m², questa edizione anniversario si annuncia già indimenticabile.

Informazioni pratiche

Sarà possibile accedere al salone da giovedì 8 a sabato 10 maggio dalle ore 10:00 alle ore 19:00 e domenica 11 maggio dalle ore 10:00 alle ore 18:00. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.topmarquesmonaco.com o direttamente al Grimaldi Forum.