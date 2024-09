Top Marques Monaco intègre le groupe Informa 

De quoi faire encore plus rêver les passionnés d’automobile.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour Top Marques : l’évènement automobile de luxe fait désormais partie d’Informa plc, leader mondial dans l’évènementiel, les services numériques et de la recherche académique. Cela découle d’une intention pour le groupe de renforcer davantage son partenariat à long terme avec Monaco.

En intégrant le groupe, Top Marques se positionnera comme une plateforme mondiale du luxe, de l’innovation et la croissance des marchés haut de gamme lors de ses futures éditions, dont la prochaine aura lieu du 7 au 11 mai 2025.

« Le luxe est un marché en pleine croissance, et grâce à notre partenariat avec Monaco, nous avons développé un portefeuille unique de marques spécialisées. Top Marques Monaco est un ajout précieux avec un fort potentiel de croissance, tant à Monaco qu’à l’international » explique Stephen Carter, le PDF du groupe Informa.

La relation entre Monaco et Informa a commencé il y a plus de dix ans avec le Monaco Yacht Show. Elle a contribué à faire du salon nautique la référence mondiale en matière de super yachts. Pour Informa, le succès du Monaco Yacht Show a permis l’expansion dans d’autres marchés de luxe et le partenariat couvre désormais plus de 15 marques dans différents secteurs comme le yachting, l’art, l’aviation ou encore le lifestyle. BOAT International, Cannes Lions et Money20/20 ont récemment été ajoutés au portefeuille.