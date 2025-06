Banque Havilland Monaco : nouveau rebondissement avec l’arrivée d’investisseurs fintech

Près d’un an après la perte de sa licence européenne, la filiale monégasque de Banque Havilland s’apprête à renaître sous l’impulsion d’un trio d’entrepreneurs technologiques.

Selon Bloomberg, trois investisseurs se préparent désormais à relancer l’activité monégasque : Jason Bates, co-fondateur des néobanques britanniques Monzo et Starling Bank, l’investisseur technologique ukrainien Maksym Koretskiy, et le milliardaire écossais Jim McColl. Ce nouveau consortium remplace celui annoncé en septembre 2024, qui comprenait notamment Martin Gilbert, président de Revolut Bank, et l’entrepreneur sportif Eddie Jordan.

Une transformation radicale en vue

Les nouveaux acquéreurs, qui attendent actuellement l’approbation réglementaire de la Commission de Contrôle des Activités Financières de Monaco et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution française, envisagent une métamorphose complète. L’établissement devrait être transformé en une société de technologie financière axée sur la gestion de patrimoine, sous une nouvelle dénomination.

L’héritage Rowland enfin tourné

Cette acquisition marque symboliquement la fin de l’ère Rowland pour cette institution bancaire, autrefois contrôlée par la famille de David Rowland, proche du Prince Andrew. Banque Havilland avait perdu sa licence luxembourgeoise l’année dernière suite à des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

La filiale monégasque, opérationnelle depuis 2011, était restée à l’écart du processus de résolution qui s’est achevé la semaine dernière pour le groupe principal.