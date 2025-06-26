Banque Havilland Monaco: новый взлёт с приходом финтех-инвесторов

Спустя почти год после потери европейской лицензии дочерняя компания Banque Havilland в Монако готовится к возрождению под руководством трёх предпринимателей в сфере технологий.

Согласно Bloomberg, инвесторы сейчас готовятся возобновить деятельность банка в Монако: Джейсон Бейтс, соучредитель британских необанков Monzo и Starling Bank, украинский технологический инвестор Максим Корецкий и шотландский миллиардер Джим Макколл. Этот новый консорциум заменяет тот, который был анонсирован в сентябре 2024 года. В него входили Мартин Гилберт, председатель правления Revolut Bank, и спортивный предприниматель Эдди Джордан.

Грядёт радикальная трансформация

Новые владельцы, которые в настоящее время ожидают одобрения со стороны Комиссии по контролю за финансовой деятельностью Монако и Французского управления пруденциального надзора и урегулирования, планируют полную метаморфозу учреждения. Ожидается, что банк будет преобразован в финансово-технологическую компанию, специализирующуюся на управлении активами, под новым названием.

Наследие Роуленда наконец-то сменило курс

Это приобретение символически знаменует собой конец эпохи Роулендов для этого банковского учреждения, ранее контролировавшегося семьёй Дэвида Роуленда, приближенного к принцу Эндрю. В прошлом году Banque Havilland лишился люксембургской лицензии из-за нарушений правил борьбы с отмыванием денег.

Филиал в Монако, работающий с 2011 года, остался за пределами процесса урегулирования, который для основной группы завершился на прошлой неделе.