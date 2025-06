Banque Havilland Monaco: nuovo colpo di scena, arrivano gli investitori fintech

A quasi un anno dalla perdita della sua licenza europea, la filiale monegasca di Banque Havilland si prepara a rinascere grazie all’iniziativa di tre imprenditori del settore tech.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, tre investitori sono pronti a rilanciare l’attività del Principato: Jason Bates, co-fondatore delle neobank britanniche Monzo e Starling Bank, l’investitore tecnologico ucraino Maksym Koretskiy e il miliardario scozzese Jim McColl. Questo nuovo trio sostituisce il consorzio annunciato nel settembre 2024, che vedeva coinvolti Martin Gilbert, presidente di Revolut Bank, e l’imprenditore sportivo Eddie Jordan.

Una trasformazione radicale in vista

I nuovi acquirenti, attualmente in attesa dell’approvazione da parte della Commissione di controllo delle attività finanziare di Monaco e dell’Autorità di controllo prudenziale e di risoluzione delle controversie francese, hanno in programma una metamorfosi totale: la banca sarà trasformata in una fintech specializzata nella gestione patrimoniale, con una nuova ragione sociale.

Fine dell’era Rowland

Questa acquisizione segna simbolicamente la fine dell’era Rowland per l’istituto bancario, un tempo controllato dalla famiglia di David Rowland, noto per i suoi legami con il principe Andrea d’Inghilterra. Banque Havilland aveva perso la licenza lussemburghese lo scorso anno a causa di carenze nei controlli antiriciclaggio.

La filiale monegasca, attiva dal 2011, era rimasta fuori dal processo di liquidazione della sede centrale del gruppo che si è concluso la settimana scorsa.