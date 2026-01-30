L’aeroporto di Nizza assume e organizza un job dating con oltre 300 posti di lavoro

Il 3 febbraio al Terminal 1 si terrà un evento particolare dedicato alla ricerca di lavoro.

L’aeroporto Nizza Costa Azzurra organizza una sessione di recruting martedì 3 febbraio, dalle 9:30 alle 15:30, presso il business center del Terminal 1. Una trentina di aziende con sede nell’hub offriranno oltre 300 posti di lavoro a tempo determinato e indeterminato. L’iniziativa, condotta in collaborazione con la rete per l’occupazione (France Travail, Cap Emploi e Mission Locale), aveva già attirato oltre 1.300 candidati nelle due precedenti edizioni. I partecipanti potranno rapportarsi direttamente con i recruiter, scoprire le professioni e consegnare il proprio CV di presenza. Non sono richiesti diplomi o esperienze pregresse per partecipare.

L’aeroporto vi dà appuntamento al Terminal 1 per scoprire 300 offerte di lavoro © Aeroporto Nizza Costa Azzurra

Diversi settori, dalla sicurezza alla manutenzione

Le posizioni riguardano un’ampia varietà di servizi: negozi, ristoranti, noleggio veicoli, sicurezza, assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta, servizi di terra, logistica e manutenzione tecnica. Tra le professioni offerte figurano quelle di addetti ai parcheggi e alla viabilità, addetti all’informazione, tecnici edile, addetti alla gestione dei flussi bagagli, coordinatori del terminal e amministratori della sicurezza informatica. Le offerte dettagliate sono consultabili sul sito di France Travail con l’hashtag #EmploiAeroportNice.

Registrazione obbligatoria

Per partecipare è necessario registrarsi in anticipo. I candidati saranno accolti in tre fasce orarie: alle 9:30, alle 11:30 e alle 13:30. È necessario presentarsi con il proprio CV ed essere disponibili per i colloqui. Alcune posizioni richiedono tuttavia requisiti specifici: padronanza dell’inglese, fedina penale pulita e capacità di spostarsi senza dipendere dai mezzi pubblici.