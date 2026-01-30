L’aéroport de Nice recrute en masse : plus de 300 postes à saisir lors d’un job dating

Un rendez-vous pour trouver un emploi sans passer par les candidatures classiques se tiendra le 3 février au Terminal 1.

L’Aéroport Nice Côte d’Azur organise une session de recrutement mardi 3 février, de 9h30 à 15h30, au centre d’affaires du Terminal 1. Une trentaine d’entreprises implantées sur la plateforme proposeront plus de 300 postes en CDD et CDI. L’initiative, menée avec le réseau pour l’emploi (France Travail, cap emploi et mission locale), avait attiré plus de 1 300 candidats lors des deux précédentes éditions. Les participants pourront échanger directement avec les recruteurs, découvrir les métiers et déposer leur CV sur place. Aucun diplôme ni expérience préalable ne sont exigés pour participer.

L’aéroport vous donne rendez-vous au Terminal 1 pour découvrir près de 300 offres d’emplois © Aéroport Nice Côte d’Azur

Des secteurs variés, de la sûreté à la maintenance

Les postes couvrent une large palette d’activités : commerces, restauration, location de véhicules, sûreté, assistance aux passagers à mobilité réduite, services au sol, logistique ou encore maintenance technique. Parmi les métiers proposés figurent des postes d’agents de parkings et voiries, de chargés d’information, de techniciens bâtiments, de gestionnaires des flux bagages, de coordonnateurs terminaux ou encore d’administrateurs cybersécurité. Les offres détaillées sont consultables sur le site de France Travail avec le hashtag #EmploiAeroportNice.

Inscription obligatoire

La participation nécessite une inscription préalable. Les candidats sont accueillis par créneaux horaires à 9h30, 11h30 et 13h30 pour faciliter les échanges. Il faut venir muni de son CV et être disponible pour des entretiens. Certains postes demandent toutefois des conditions spécifiques : maîtrise de l’anglais, casier judiciaire vierge et capacité à se déplacer sans dépendre des transports en commun.