Monaco scende di dieci posizioni nella classifica delle città preferite dai multimilionari

Mentre Madrid mantiene la sua posizione di leader, il Principato scende dal 4° al 14° posto nella classifica mondiale delle destinazioni preferite dai super ricchi.

Il Barnes City Index 2026, riferimento annuale delle città più apprezzate dagli UHNWI (Ultra High-Net-Worth Individuals), rivela un calo significativo per Monaco. Il Principato, che occupava il 4° posto nel 2025, si trova ora al 14° posto, superato da metropoli in piena ascesa.

Madrid mantiene la prima posizione per il secondo anno consecutivo, seguita da Milano (che guadagna tre posizioni), Dubai, Miami e la grande sorpresa di questa edizione: Marbella, che balza dal 35° al 5° posto.

Le nuove aspettative dei super ricchi

Questa ridistribuzione delle carte riflette un profondo cambiamento nei criteri di selezione degli investitori facoltosi. Le destinazioni un tempo stagionali si stanno trasformando in luoghi di residenza permanenti, che offrono scuole internazionali, infrastrutture sanitarie di prim’ordine e connettività globale. “La ricchezza non è più definita solo dalla posizione geografica o dalla fiscalità, ma dalla capacità di coniugare vita, cultura, sicurezza e libertà in un unico luogo”, analizza Thibault de Saint Vincent, presidente di Barnes, in un comunicato stampa.

Sebbene il Principato abbia perso posizioni nella classifica, conserva i suoi punti di forza storici: sicurezza riconosciuta, fiscalità vantaggiosa e stile di vita prestigioso. Tuttavia, la concorrenza comincia a farsi sentire. La Spagna, ora rappresentata da due città nella top 5, si impone come la grande vincitrice degli ultimi cinque anni sul mercato immobiliare di lusso internazionale.

Classifica delle città secondo il Barnes City Index 2026 (rispetto al 2025)