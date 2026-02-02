Monaco chute de dix places au classement des villes préférées des grandes fortunes

Monaco figurait à la 4ème place de ce classement en 2025 © Lina Mahrouch - Unsplash

Alors que Madrid conserve sa position de leader, la Principauté tombe de la 4e à la 14e place au palmarès mondial des destinations privilégiées par les ultra-riches.

Le Barnes City Index 2026, référence annuelle des villes les plus prisées par les UHNWI (Ultra High-Net-Worth Individuals), révèle un recul significatif pour Monaco. La Principauté, qui occupait la 4e place en 2025, se retrouve désormais en 14e position, dépassée par des métropoles en pleine ascension.

Madrid conserve la première place pour la deuxième année consécutive, suivie de Milan (qui gagne trois places), Dubaï, Miami et la grande surprise de cette édition : Marbella, qui bondit de la 35e à la 5e place.

Les nouvelles attentes des grandes fortunes

Cette redistribution des cartes reflète une mutation profonde des critères de sélection des investisseurs fortunés. Les destinations autrefois saisonnières se transforment en lieux de résidence permanents, offrant écoles internationales, infrastructures de santé de premier plan et connectivité mondiale.« La richesse ne se définit plus uniquement par la localisation ou la fiscalité, mais par la capacité à conjuguer vie, culture, sécurité et liberté dans un même lieu », analyse Thibault de Saint Vincent, président de Barnes dans un communiqué de presse.

Si la Principauté recule au classement, elle conserve ses atouts historiques : sécurité reconnue, fiscalité avantageuse et cadre de vie prestigieux. Toutefois, la concurrence s’intensifie. L’Espagne, désormais représentée par deux villes dans le top 5, s’impose comme le grand gagnant de ces cinq dernières années sur le marché de l’immobilier de luxe international.

Classement des villes selon le Barnes City Index 2026 (par rapport à 2025)