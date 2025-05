Monaco spodesta New York e diventa la città più cara del mondo

Con una media di 38.800 dollari al metro quadro, ovvero 3,88 milioni di dollari per un appartamento di 100 m², Monaco si aggiudica ufficialmente il titolo di città più costosa del pianeta.

Secondo il report 2025 sulle città più ricche al mondo, pubblicato da Henley & Partners in collaborazione con il centro di analisi finanziaria New World Wealth, New York scivola al secondo posto con 27.500 dollari/m², seguita da Hong Kong (26.300 $), Londra (24.000 $) e Saint-Jean-Cap-Ferrat (21.200 $). Nella top 10 figurano anche Parigi (al sesto posto), Palm Beach, Miami, Los Angeles… Ma nessuna può davvero competere con il Principato.

A Monaco, oltre il 40% dei residenti è milionario

Lo studio, che ogni anno analizza i livelli di spesa locale e i prezzi degli immobili di alta gamma (tra i 100 e i 200 m²), è chiaro: Monaco è diventata il rifugio numero uno dei super-ricchi. Più del 40% dei residenti monegaschi è milionario, “la percentuale più alta al mondo”, secondo Henley & Partners. Nessuna imposta sul reddito, massima sicurezza, eco-quartieri di lusso, yacht club, boutique da sogno, eventi mondani… Tutto qui è pensato per attrarre i più grandi patrimoni.

II report di Henley & Partners si basa su oltre dieci anni di dati e monitoraggio dei flussi di ricchezza a livello globale. Secondo il rapporto, il Principato rimane la destinazione preferita dai super-ricchi di tutto il mondo: un mercato a parte, inarrivabile, inimitabile.

La Costa Azzurra si fa valere

Se Parigi si difende mantenendosi al sesto posto, è Saint-Jean-Cap-Ferrat, enclave ambitissima della Riviera, a conquistare la quinta posizione mondiale. Nella top 20 troviamo anche Cannes, Antibes, Nizza e persino Èze. Una conferma dell’appeal sempre più forte della regione per chi è in cerca di prestigio e riservatezza.

Negli Stati Uniti, Palm Beach, Miami e Los Angeles seguono New York nel ranking, a testimonianza di un mercato immobiliare di lusso ancora molto concentrato. Ma nessuna di queste città riesce a eguagliare Monaco, dove i prezzi raggiungono vette inarrivabili per il resto del mondo.

Stipendi a Monaco: 3.339 euro nel 2024, ecco chi guadagna di più