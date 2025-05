Monaco détrône New York et devient la ville la plus chère du monde

La France compte le plus grand nombre de villes sur la liste des villes les plus chères du monde cette année © Monaco Tribune

Avec 38 800 dollars le mètre carré en moyenne, soit 3,88 millions de dollars pour un appartement de 100 m², Monaco vient d’être sacrée ville la plus chère du monde.

Selon le rapport 2025 sur les villes les plus riches du monde, récemment publié par Henley & Partners en collaboration avec le cabinet d’intelligence financière New World Wealth, New York est reléguée à la deuxième place avec 27 500 dollars/m², suivie de Hong Kong (26 300 $), Londres (24 000 $) et Saint-Jean-Cap-Ferrat (21 200 $). Le top 10 compte aussi Paris (en 6e position), Palm Beach, Miami, Los Angeles… Mais aucune ne rivalise avec la Principauté.

Plus de 40 % de millionnaires à Monaco

L’étude, qui analyse chaque année les dépenses locales et les prix de l’immobilier haut de gamme (entre 100 et 200 m²), dresse un constat sans appel : Monaco est devenu le premier refuge mondial des très riches. Plus de 40 % des résidents y sont millionnaires, « soit le taux le plus élevé au monde », indique Henley & Partners. Pas d’impôt sur le revenu, sécurité maximale, éco-quartier de luxe, yacht-clubs, boutiques ultra-luxueuses, événements mondains… Tous les ingrédients sont réunis pour attirer les grandes fortunes.

Henley & Partners s’appuie sur plus d’une décennie de données et de suivi des migrations de richesse. Selon eux, la Principauté reste la destination privilégiée des ultra-riches du monde entier, un marché à part, intouchable, inimitable.

La Côte d’Azur en force

Si Paris s’accroche à la sixième place, c’est Saint-Jean-Cap-Ferrat, enclave très convoitée de la Riviera, qui prend la cinquième position mondiale. Cannes, Antibes, Nice et même Èze apparaissent dans le top 20. Un classement azuréen qui confirme l’attractivité croissante de la région pour les fortunes en quête de prestige et de discrétion.

Aux États-Unis, Palm Beach, Miami et Los Angeles suivent New York dans le classement, reflet d’un marché immobilier de luxe toujours très concentré. Mais aucune de ces villes ne fait le poids face à Monaco, où les prix atteignent des records sans équivalent dans le monde.

