Монако теснит Нью-Йорк и становится самым дорогим городом в мире

В этом году Франция заняла первое место по количеству самых дорогих городов мира © Monaco Tribune

При средней цене в 38 800 долларов за квадратный метр или 3,88 миллиона долларов за квартиру площадью 100 м² Монако признано самым дорогим городом в мире.

Согласно отчету за 2025 год по рейтингу самых богатых городов мира, недавно опубликованному компанией Henley & Partners совместно с финансовой консалтинговой компанией New World Wealth, Нью-Йорк спустился на второе место с ценой в 27 500 $ за квадратный метр, за ним следуют Гонконг (26 300 $), Лондон (24 000 $) и Сен-Жан-Кап-Ферра (21 200 $). В десятку первых городов также вошли Париж (6-е место), Палм-Бич, Майами, Лос-Анджелес… Но ни один из них не может соперничать с Княжеством.

Среди жителей Монако – более 40% миллионеров

Исследование, в котором ежегодно анализируются местные расходы и цены на элитную недвижимость (площадью от 100 до 200 м²), приводит к однозначному выводу: Монако стало ведущим мировым пристанищем для очень богатых людей. Согласно Henley & Partners 40% жителей Монако – миллионеры. «Это самый высокий процент миллионеров в мире». Отсутствие подоходного налога, высочайшая безопасность, роскошный экологичный квартал, яхт-клубы, ультра-роскошные бутики, светские мероприятия… Здесь есть всё необходимое для очень богатых людей.

Компания Henley & Partners опирается на статистику и отслеживает миграцию капиталов на протяжении более десяти лет. По её данным Княжество остается излюбленным местом для сверхбогатых людей со всего мира, отдельным, неприкосновенным, неповторимым рынком.

Лазурный берег – на видном месте

Париж удерживается на шестом месте, а Сен-Жан-Кап-Ферра, – коммуна Ривьеры, пользующаяся большим спросом, – занимает пятое место в мире. В двадцатку первых вошли Канны, Антиб, Ницца и даже Эз. Этот рейтинг Лазурного берега подтверждает растущую привлекательность региона для состоятельных людей, ищущих престиж и конфиденциальность.

В Соединенных Штатах за Нью-Йорком в рейтинге следуют Палм-Бич, Майами и Лос-Анджелес, что отражает сохраняющуюся высокую концентрацию рынка элитной недвижимости. Но ни один из этих городов не может конкурировать с Монако, где цены достигают рекордных уровней, не имеющих аналогов в мире.

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