Зарплаты в Монако в 2024 году: медианная зарплата — 3 339 евро, но не все зарабатывают одинаково

Институт статистики и экономических исследований Монако (IMSEE) опубликовал свежий отчёт о зарплатах в частном секторе. В исследовании за 2024 год отмечен общий рост доходов, а также проанализированы различия в оплате труда в зависимости от сферы деятельности и возраста сотрудников.

По итогам 2024 года половина сотрудников частного сектора зарабатывает больше 3 339 евро брутто в месяц. Это на 83 евро, или 2,6 %, больше, чем годом ранее. Средняя зарплата выросла до 4 931 евро, прибавив 90 евро (+1,9 %).

Интересно, что быстрее всего растут именно низкие зарплаты. Например, уровень, ниже которого находится 10 % самых низкооплачиваемых работников, увеличился на 2,7 % и составил 2 302 евро. А вот аналогичный порог у 10 % самых высокооплачиваемых сотрудников поднялся лишь на 2,2 % — до 7 505 евро.

Рынок труда Монако в 5 цифрах

Зависит от профессии: кто в Монако зарабатывает больше, а кто меньше

Как показывает исследование, уровень зарплат в Монако сильно зависит от сферы деятельности. Больше всего получают те, кто работает в финансах и страховании — медианная зарплата в этом секторе достигает 6 613 евро в месяц. Далее идут специалисты в области информации и коммуникаций (4 244 евро), а также сотрудники оптовой торговли (3 914 евро).

А вот на другом конце списка — научные и технические профессии, недвижимость и розничная торговля. Здесь уровень доходов самый скромный: от 2 943 до 3 049 евро в месяц.

В Монако каждый второй работник частного сектора получает общую зарплату больше 3 256 евро в месяц

Возраст — не всегда преимущество

Зарплаты в Монако растут с возрастом, но только до определённого момента. Молодёжь в возрасте от 15 до 24 лет в среднем зарабатывает 2 523 евро. Доходы постепенно увеличиваются и достигают пика — 3 624 евро — у тех, кому от 45 до 54 лет. После этого начинается небольшое снижение: у работников в возрасте 55–64 лет средняя зарплата составляет 3 615 евро, а у старше 65 — уже 3 239 евро.

Всё это ещё раз подтверждает: в Монако можно рассчитывать на достойную оплату труда. Однако при этом остаются заметные различия в доходах между разными профессиями и возрастными категориями — и это вопрос, который требует внимания.

Минимальная зарплата в Монако