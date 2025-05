Salaires à Monaco : 3 339 euros médian en 2024, découvrez qui gagne le plus

L’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE) vient de dévoiler son analyse annuelle des salaires du secteur privé à Monaco. Les chiffres pour 2024 révèlent une progression générale des rémunérations, avec une attention particulière portée aux évolutions selon les secteurs d’activité et les tranches d’âge.

La moitié des salariés du secteur privé perçoit désormais plus de 3 339 euros bruts mensuels, soit une augmentation de 2,6% (+83 euros) par rapport à 2023. Le salaire moyen s’établit quant à lui à 4 931 euros, en hausse de 1,9% (+90 euros).

Fait notable, les bas salaires progressent plus rapidement que les rémunérations élevées. En effet, le seuil des 10% de salariés les moins bien payés a augmenté de 2,7%, atteignant 2 302 euros, tandis que celui des 10% les mieux rémunérés n’a crû que de 2,2%, s’établissant à 7 505 euros.

Comment trouver facilement et rapidement un emploi à Monaco ?

Des écarts significatifs entre les secteurs d’activité

L’enquête met en lumière d’importantes disparités selon les grands secteurs d’activité (GSA). Les activités financières et d’assurance demeurent, de loin, le secteur le plus rémunérateur avec un salaire médian de 6 613 euros, suivi par l’information et la communication (4 244 euros) et le commerce de gros (3 914 euros).

À l’autre extrémité du spectre, les activités scientifiques et techniques (2 943 euros), les activités immobilières (3 030 euros) et le commerce de détail (3 049 euros) affichent les niveaux de rémunération les plus modestes.

Comment gérer sa carrière ? Voici les cinq clés pour réussir !

Un plafonnement des salaires avec l’âge

L’étude révèle également que les salaires médians augmentent progressivement avec l’âge, avant d’atteindre un plafond. Les 15-24 ans perçoivent en moyenne 2 523 euros, montant qui s’élève graduellement pour culminer à 3 624 euros chez les 45-54 ans, avant de diminuer légèrement pour les tranches d’âge supérieures (3 615 euros pour les 55-64 ans et 3 239 euros pour les 65 ans et plus).

Ces données confirment Monaco comme territoire aux rémunérations attractives, tout en soulignant les défis liés aux disparités salariales entre les différents secteurs économiques de la Principauté.

Quel est le salaire minimum (SMIC) à Monaco ?