Stipendi a Monaco: 3.339 euro nel 2024, ecco chi guadagna di più

L’Istituto Monegasco di Statistica e Studi Economici (IMSEE) ha appena pubblicato la sua analisi annuale sugli stipendi del settore privato nel Principato. I dati relativi al 2024 mostrano un generale aumento delle retribuzioni, con uno sguardo particolare alle variazioni nei diversi settori economici e fasce d’età.

Oggi, metà dei dipendenti del settore privato guadagna più di 3.339 euro lordi al mese, con un incremento del 2,6% (+83 euro) rispetto al 2023. Lo stipendio medio si attesta invece a 4.931 euro, in crescita dell’1,9% (+90 euro).

Un dato interessante: gli stipendi più bassi stanno aumentando più rapidamente rispetto a quelli alti. La soglia del 10% dei lavoratori meno pagati è salita del 2,7% raggiungendo i 2.302 euro, mentre quella del 10% dei più pagati è cresciuta solo del 2,2%, fermandosi a 7.505 euro.

Differenze marcate tra i diversi settori

L’indagine mette in evidenza forti squilibri tra i diversi settori di attività. Finanza e assicurazioni si confermano come l’ambito più redditizio, con una mediana di 6.613 euro. Seguono il settore dell’informazione e comunicazione (4.244 euro) e il commercio all’ingrosso (3.914 euro).

In fondo alla classifica troviamo le attività scientifiche e tecniche (2.943 euro), il settore immobiliare (3.030 euro) e il commercio al dettaglio (3.049 euro), che registrano i livelli retributivi più contenuti.

Stipendi che crescono con l’età, ma solo fino a un certo punto

Lo studio evidenzia che gli stipendi mediani aumentano progressivamente con l’età, per poi raggiungere un plateau. I giovani tra i 15 e i 24 anni percepiscono in media 2.523 euro, cifra che sale fino a 3.624 euro nella fascia 45-54 anni, per poi diminuire leggermente: 3.615 euro tra i 55 e i 64 anni, e 3.239 euro oltre i 65 anni.



Questi dati confermano che Monaco resta una destinazione particolarmente interessante dal punto di vista retributivo, pur mettendo in luce le disparità tra i vari settori economici del Principato.

