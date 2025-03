Il Principato conta circa 10.000 monegaschi

Il 13 marzo 2024, l’Istituto Monegasco di Statistica e Studi Economici (IMSEE) ha pubblicato una nuova infografica che illustra gli ultimi dati demografici dei monegaschi.

Popolazione in leggero aumento

Al 31 dicembre 2024, il Principato contava 9.883 cittadini di nazionalità monegasca, ovvero un aumento dello 0,9% rispetto all’anno precedente. In un anno sono stati registrati 93 nuovi monegaschi.

La popolazione di Monaco è composta da 4.523 uomini e 5.360 donne, con un’età media di 45,1 anni. Questa è nello specifico 42,1 anni per gli uomini e 47,7 per le donne.

Nel 2024 sono nati 98 bambini di nazionalità monegasca, di cui 46 maschi e 52 femmine. L’età media delle madri alla nascita del primo figlio era di 31,5 anni.

Nello stesso anno sono stati registrati 81 decessi, di cui 30 uomini e 51 donne. Il Principato ha quindi un saldo naturale positivo, con 98 nascite per 81 decessi.

Un’aspettativa di vita elevata

L’aspettativa di vita dei monegaschi alla nascita resta notevole, con una media di 87,0 anni. Nello specifico, è di 84,0 anni per gli uomini e di 90,2 anni per le donne.

Il 2024 è stato un anno record, con il numero di matrimoni più basso dal 1983. Sono state celebrate 55 unioni in cui almeno uno dei due coniugi era monegasco. Il tasso di nuzialità è stato quindi del 5,6%.

L’età media dei monegaschi che contraggono il primo matrimonio è di 32,1 anni per gli uomini e 30,3 per le donne.

Mentre il tasso di divorzio lordo nel 2023 era del 2,7%, i dati definitivi per il 2024 non sono ancora noti e il Municipio di Monaco non li ha ancora divulgati.

