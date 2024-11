Censimento 2023: per la prima volta i monegaschi sono in maggioranza

Al 31 dicembre 2023, il Principato contava 38.367 residenti.

L’Istituto monegasco di statistica e studi economici (IMSEE) ha reso noti i dati del censimento del 2023. Monaco conta attualmente 38.367 abitanti, con un aumento del 2,8% rispetto al 2016, pari a più di mille nuovi residenti. Dal 1990 si sono aggiunte quasi 8.500 persone, un numero che è quasi raddoppiato dal 1951.

© IMSEE

Per la prima volta, i monegaschi sono la nazionalità prevalente. Rappresentano il 23,9% della popolazione, ovvero 9.179 residenti. Seguono i francesi (8.473) e gli italiani (7.515). Secondo Pascal Ferry, vicedirettore dell’IMSEE: “Il dato fondamentale da estrapolare da questo censimento è che per la prima volta, in proporzione, i monegaschi hanno la maggioranza relativa nel Paese davanti ai francesi”.

Questo sviluppo segna una tendenza notevole: la percentuale di cittadini francesi e italiani ha continuato a diminuire dal 2016, mentre la comunità monegasca ha registrato una crescita costante (+9,6% dal 2016). Il rapporto mostra anche un aumento della presenza di russi, da 749 nel 2016 a 1.199 nel 2023. Ricordiamo che il Principato ospita quasi 150 nazionalità diverse.

Oltre 21.000 alloggi nel 2023

Tra gli altri dati chiave emersi dall’indagine, il Principato conta 21.123 alloggi, concentrati principalmente nei quartieri di Monte-Carlo e La Rousse, che rappresentano quasi il 46% di tutte le abitazioni. Monaco-Ville e Larvotto sono le aree con il minor numero di abitazioni, rispettivamente con 576 e 1.263 unità.

Infine, la popolazione continua a invecchiare: il numero di residenti over-50 è in aumento, mentre la percentuale di under-40 rimane stabile.