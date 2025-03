Ufficialmente monegaschi: 160 persone hanno ottenuto la cittadinanza monegasca nel 2024

Dei 160 nuovi monegaschi, 98 lo sono diventati per discendenza, 51 per matrimonio e 11 per ordine sovrano di naturalizzazione.

Giovedì 6 marzo, nella Sala dei matrimoni del Comune, si è tenuto il tradizionale ricevimento in onore di coloro che hanno acquisito la cittadinanza monegasca nel corso dell’anno passato.

Per l’occasione erano presenti il sindaco Georges Marsan, insieme ai membri del Consiglio Comunale Marjorie Crovetto, Jacques Pastor, Karyn Ardisson Salopek, André Campana, Georges Gambarini, Nada Lorenzi e Nathalie Vaccarezza, oltre a Guillaume Pastor, in rappresentanza del Presidente del Consiglio della Corona e, naturalmente, i 40 principali interessati.

Tutti i presenti hanno ricevuto alcuni cadeaux particolarmente simbolici da parte del Comune: “Come ricordo di questo ricevimento, siamo lieti di offrirvi una riproduzione del documento originale del poeta Louis Notari, che nel 1931 scrisse il testo monegasco del nostro inno nazionale, e il secondo libretto di canzoni monegasche, pubblicato di recente, che comprende sei canzoni eseguite dal coro di voci bianche dell’Accademia Ranieri III, accompagnato dall’Orchestra Filarmonica. E infine una litografia di Hubert Clerissi, che ancora per qualche giorno sarà oggetto di una bellissima mostra, patrocinata dal Comune, nella sala Quai Antoine 1er”.

Per concludere la cerimonia in bellezza, il Coro di voci bianche dell’Accademia Ranieri III ha interpretato l’inno monegasco.

I tre modi per diventare monegaschi

La residenza o la nascita nel territorio monegasco non conferisce automaticamente il diritto alla cittadinanza. Quest’ultima può essere acquisita nei seguenti casi: se almeno uno dei genitori è monegasco (anche in caso di adozione o nascita nel Principato da genitori sconosciuti), per matrimonio o dopo vent’anni di convivenza. C’è anche la via della naturalizzazione, per cui chi ha risieduto abitualmente nel Principato per almeno dieci anni dopo il compimento del 18° anno di età può presentare una domanda al Principe Sovrano.

