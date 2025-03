Ils sont devenus Monégasques : 160 personnes ont obtenu la nationalité en 2024

Parmi les 160 nouveaux monégasques, 98 le sont devenus par filiation, 51 par mariage et 11 par Ordonnance Souveraine de Naturalisation.

La traditionnelle réception en l’honneur des personnes ayant acquis la nationalité monégasque au cours de l’année écoulée s’est tenue ce jeudi 6 mars 2025 dans la Salle des Mariages de la Mairie.

Avaient fait le déplacement pour l’occasion le Maire Georges Marsan, entouré de membres du Conseil Communal Marjorie Crovetto, Jacques Pastor, Karyn Ardisson Salopek, André Campana, Georges Gambarini, Nada Lorenzi et Nathalie Vaccarezza ainsi que Guillaume Pastor, représentant M. le Président du Conseil de la Couronne et, bien évidemment, les principaux intéressés qui étaient au nombre de 40.

Tous ceux présents ont reçu des cadeaux d’une grande symbolique de la part du Maire. « En souvenir de cette réception nous avons le plaisir de vous offrir une reproduction du document original du poète Louis Notari qui écrivit en 1931 les paroles en langue monégasque de notre hymne national et le deuxième livret de chants Monégasques, récemment édité, qui comprend six chansons interprétées par le Chœur d’Enfants de l’Académie Rainier III, accompagnés par l’Orchestre Philharmonique. Et enfin, une lithographie d’Hubert Clerissi, qui fait pour quelques jours encore l’objet d’une très belle exposition, soutenue par la Mairie, dans la salle du Quai Antoine 1er », s’est exprimé ce dernier.

Pour clôturer la réception comme il se doit, le Chœur d’Enfants de l’Académie Rainier III a interprété l’Hymne Monégasque.

Les trois façons de devenir monégasque

La résidence ou la naissance en territoire monégasque ne donnent aucunement l’accès à la nationalité monégasque. Il est possible de l’acquérir dans le cas où l’un des deux parents est monégasque (y compris en cas d’adoption ou de naissance à Monaco de parents inconnus), par mariage, après vingt ans de vie commune mais aussi par naturalisation pour toute personne qui a sa résidence habituelle à Monaco depuis au moins dix ans après avoir atteint l’âge de 18 ans.

Comment devenir monégasque ?