160 человек стали монегасками в 2024 году

В четверг, 6 марта 2025 года, в Зале бракосочетаний Мэрии Монако состоялся торжественный прием в честь новых граждан Княжества.

Среди новых граждан 98 человек стали монегасками по праву рождения, 51 — по браку, а еще 11 получили подданство по особому решению Князя.

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Прием прошел в теплой и торжественной атмосфере. Поздравить новых граждан пришли мэр Монако Жорж Марсан и члены Местного совета: Марджори Кроветто, Жак Пастор, Карин Ардиссон-Салопек, Андре Кампана, Жорж Гамбарини, Нада Лоренци и Натали Ваккарецца. Среди почетных гостей был также Гийом Пастор, представляющий Президента Совета Короны. Но главными героями вечера, конечно же, стали 40 человек, для которых этот день ознаменовал новый этап в жизни.

В знак памяти о значимом событии мэр Жорж Марсан вручил каждому символические подарки. «Мы рады подарить вам репродукцию оригинального документа поэта Луи Нотари, который в 1931 году написал монегасский текст нашего национального гимна, а также недавно изданный сборник монегасских песен. В него вошли шесть композиций в исполнении детского хора Академии им. Князя Ренье III в сопровождении Филармонического оркестра. Кроме того, каждый получит литографию Юбера Клерисси, чья выставка, организованная при поддержке мэрии, еще несколько дней будет открыта в выставочном зале на набережной им.Антуана I», — отметил он.

Финальным аккордом вечера стало исполнение гимна Монако детским хором Академии им. Князя Ренье III — трогательный момент, который подчеркнул важность этого дня для всех присутствующих.

Три пути к монегасскому гражданству

Проживание в Монако или рождение на территории княжества само по себе не дает права на получение монегасского гражданства. Однако существуют три законных способа стать гражданином Монако. Гражданство можно получить по происхождению, если хотя бы один из родителей является монегаском. Это правило также распространяется на детей, рожденных в княжестве от неизвестных родителей, а также на усыновленных детей. Еще один путь – вступление в брак с монегаским гражданином. Однако получение гражданства в этом случае возможно только после двадцати лет совместной жизни. Также гражданином Монако можно стать через натурализацию. Любой человек, проживающий в Княжестве не менее десяти лет после достижения совершеннолетия, может подать запрос на получение гражданства. Однако окончательное решение остается за Суверенным Князем.

Как получить гражданство Монако?