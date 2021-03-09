











Получить гражданство Монако не так просто. В Княжестве ни местная прописка, ни рождение на территории не дают права его получить. В этой статье мы расскажем об условиях получения гражданства Монако и напомним о его преимуществах.

Гражданство Монако является одной из самых желанных и труднодоступных вещей в Княжестве, даже для тех, кто живет здесь долгие годы. Как известно, получение этого престижного статуса дает целый ряд преимуществ: отсутствие налогов, гарантия занятости или, например жилье по льготным ценам. В 2020 году, из 38 000 резидентов Монако только 9573 человека являются гражданами этого крошечного государства. Так, по итогам переписи населения в 2016 году, из самых многочисленных представителей иностранных государств были граждане Франции (9286 человек), Италии (8172 человек) и Великобритании (2795 человек). Прописка Монако также дает массу преимуществ, в частности налоговых. Резиденты Монако (за исключением граждан Франции) не платят налог на прибыль, на прирост капитала и на капитал.

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9573 гражданина на 38 000 жителей

В 2020 году в Княжестве насчитывалось больше женщин, нежели мужчин: 5222 против 4351 человек. Что касается страны рождения, то по состоянию на 2019 год 62,9% населения Монако родились в Княжестве и 26,5% — во Франции. В этом году 2,4% граждан Монако родились в Италии, 0,8% в США и 0,5% в Великобритании.

Торжественный прием по случаю получения гражданства Монако в 2019 году © Мэрия Монако

Гражданство по праву рождения и брака

Исходя из того, что проживание или рождение на территории Монако никоим образом не дает права получения гражданства, основным способом получения паспорта являются родственные связи с подданым Княжества. Усыновление также дает право получить местное гражданство, на таких же условиях, как и для биологического ребенка. Ребенок, родившийся на территории Монако от неизвестных родителей, также автоматически получает гражданство.

Брак не является причиной для незамедлительного получения гражданства, но дает право его попросить по истечении 10 лет совместного проживания при условии, если этот человек сам не получил до этого гражданство по праву брака с монегаском. Если до 2011 года этот срок составлял всего пять лет, то вскоре он может быть продлен до 20 лет.

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Обращение с заявлением о натурализации к Суверенному Князю

Любое лицо, постоянно проживающее в Княжестве не менее десяти лет после достижения совершеннолетия, т. е. восемнадцати лет, может обратиться к Князю с просьбой о натурализации. В Монако натурализация осуществляется по суверенному усмотрению Князя, который, в частности, судит, достойна ли личность заявителя этой милости. Заявитель, желающий получить его, должен будет удовлетворить два критерия: освобождение от воинской обязанности в стране происхождения и отказ от предыдущего гражданства.

Гражданство Монако можно также потерять, в частности, обратившись за получением гражданства другого государства или добровольно вступив на службу в иностранную армию. Усыновленное лицо может также отказаться от монакского гражданства по достижении совершеннолетия.