











Мы поговорили с Monaco Welcome Office и консалтинговым агентством vk*p об открытии бизнеса в Монако и о том, что для этого нужно.

500 000 евро на банковском счете, прописка в Монако или гражданин Монако, как бизнес-партнер… Как и многое другое, что касается Монако, открытие бизнеса в Княжестве овеяно целой чередой стереотипов и мифов. Да, процедура достаточно строго регламентирована правительством, но она не так уж и непонятна, как может показаться на первый взгляд. Итак, вот, что нужно знать перед открытием бизнеса в Монако.

Азы

Для открытия бизнеса в Княжестве Монако необходима специальная лицензия, которая выдается правительством. Чтобы подать заявку на получение лицензии, вам необходимо представить ваш бизнес-план в Monaco Welcome Office. Это государственная компания, которая помогает физическим и юридическим лицам обосноваться в Княжестве.

После того, как вы подали свое досье, у Monaco Welcome Office есть три месяца для его рассмотрения. В среднем, по заявлениям организации, процесс рассмотрения заявки занимает 34 дня. Только после того, как проект будет одобрен и вы получите лицензию, вы сможете зарегистрировать свой бизнес в Монако.

Ограничения в зависимости от сектора

Однако получение лицензии может быть недостаточным, если речь идет о некоторых секторах монакской экономики, регламентируемых правительством. «Самым простым примером является недвижимость», — объясняет Эмерик Пазалья (Aymeric Pazzaglia), со-основатель монакского консалтингового агентства vk*p. Есть ряд законодательных требований, которые ограничивают ряд лиц, которым разрешается открыть бизнес в секторе недвижимости в Монако. Другими такими секторами являются строительство, строительные и банковские услуги.

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Секторы, которые считаются достаточно представленными, строго регламентированы в целях сохранения экономического равновесия в Княжестве

Также существует второе требование, которое влияет на принятие решения о выдачи лицензии: Монако ограничивает выдачу лицензий во всех секторах, которые в значительной степени присутствуют в Княжестве. «Секторы, которые считаются достаточно представленными, строго регламентированы в целях сохранения экономического равновесия в Княжестве», — объясняют в Monaco Welcome Office.

«И снова мы можем упомянуть недвижимость», — говорит Эмерик Пазалья. «Исходя из того, что в Монако достаточно много агентств по недвижимости, правительство больше не хочет выдавать лицензии для этого конкретного сектора».

Клиенты меня часто спрашивают: «Я бы хотел открыть бизнес в Монако, но для этого мне нужен бизнес-партнер монегаск»

Развенчание мифов

Существует множество мифов об открытии бизнеса в Монако. Один из них заключается в том, что каждое предприятие должно иметь в своем штате гражданина Монако. «Клиенты меня часто спрашивают: «Я бы хотел открыть бизнес в Монако, но для этого мне нужен бизнес-партнер монегаск» — это неправда».

Другой миф заключается в том, что для открытия бизнеса в Монако необходимо 500 000 евро на Вашем банковском счете. «Это тоже слух. Создание компании в Монако не требует таких инвестиций. Что является дорогостоящим, так это управление компанией и обустройство в Монако».

При этом, чтобы начать бизнес в Княжестве, не нужно иметь статус резидента. «Это негласное правило», — объясняет Эмерик Пазалья. «Правительство говорит, что вы можете иметь бизнес в Монако, если вы живете в Монако или в окрестностях. Конечно, было бы лучше иметь прописку в Монако, но в этом нет необходимости. Можно очень неплохо жить в Ницце и вести бизнес в Монако».

Еще один совет…

«Государство предпочитает бизнес с высокой добавленной стоимостью, которая требует очень мало места, так как Монако ограничено в территории». Так что имейте в виду, что какой бы бизнес вы ни захотели начать, он также должен представлять экономический интерес для Монако.

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