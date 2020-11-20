











Рынок недвижимости Монако один из самых динамичных и интернациональных рынков в мире. Он привлекает инвесторов со всего мира имеет свои интересные особенности: 2 км2 площади, 38 000 жителей, средняя цена за квадратный метр — 50 000 €. Мы решили узнать, как один из главных секторов экономики Княжества отреагировал на санитарный и экономический кризис. Ответы — в нашем сюжете.

При колоссальном 71%-ом росте цены за м2 за последние 10 лет можно было ожидать, что этот стремительный рост в какой-то момент замедлится. Всё верно, с началом пандемии тенденция изменилась, но что любопытно — это не коснулось цены. «Конечно, образовалось затишье, рынок функционирует за счёт осторожных сделок, совершаемых в основном местной клиентурой, но цены не снизились», — уверяет Лоран Локки (Laurent Locchi), заместитель директора агентства по недвижимости Miells & Partners — Cristie’s Monaco.

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А вот что думает на этот счёт директор агентства John Taylor Monaco Жан-Ив Ле Граврен (Jean-Yves Le Graverend): «В этом году в Княжество переехало чуть меньше людей чем обычно, но, что касается нас, мы работаем в основном с резидентами Монако. Этим летом у нас был хороший уровень активности, а количество транзакций (покупок и продаж) сопоставим с прошлым годом».

Важно понимать, что в Монако нет проблем в обеспечении санитарной безопасности, ни в вопросе экономической привлекательности

Монако — тихая гавань во время бури кризиса

Сегодня, на фоне нестабильности на фондовых рынках, инвестиции в недвижимость (и особенно, что касается недвижимости Монако), являются безопасным вариантом для сохранения капитала. Объясняет Оливье Прадо (Olivier Pradeau), экономист и генеральный директор Monaco Properties: «Налоговая резиденция в Монако является выходом для многих наших иностранных клиентов, которые опасаются, что в их странах повысят налоги на выходе из кризиса».

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Некоторые не дожидаются окончания кризиса, чтобы действовать: «Я в процессе продажи недвижимости американским клиентам, которые решили все административные вопросы удаленно», — говорит Оливье Прадо. Также думают и в Miells & Partners — Cristie’s Monaco: «Удивительным образом, один клиент, которого мы никогда не видели раньше, пришел в агентство, чтобы приобрести апартаменты. Он уже точно знал, что именно хочет, и пришел со своим предложением».

Главная обеспокоенность агентов по недвижимости Монако

«Важно понимать, что в Монако нет проблем в обеспечении санитарной безопасности, ни в вопросе экономической привлекательности. Наоборот — Княжество сумело сохранить свой динамизм перед лицом сложившейся ситуации. Единственное, что нас беспокоит — это ограничение свободы передвижения. Как только будут сняты ограничения, всё вернется на круги своя. Восстановление будет очень сильным и стремительным. Самые умные постараются среагировать быстрее остальных», — считает Лоран Локки.

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По заветам Натана Ротшильда

Оливье Прадо ожидает «V-образное» сектора недвижимости: «Стабильность цен во время кризиса и восстановление должны быть поддержаны привлекательными условиями кредитования». Он ссылается на предыдущие экономические кризисы и прогнозирует снижение количества сделок в течение следующих двух лет, что даст покупателям больше возможностей для ведения переговоров. — «Для более смелых, сейчас самое время инвестировать в Монако, таким образом, следуя совету Натана Ротшильда, который однажды сказал: «Покупай, когда гремят пушки и продавай, когда гремят трубы»… Но не нужно слишком долго тянуть, потому что рост цен скоро вернется».