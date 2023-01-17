За кулисами Казино: Жером, Максимилиан и Себастьан – инспекторы

В этой рубрике Monaco Tribune и Société des Bains de Mer (SBM) знакомят вас с неожиданными профессиями в Казино Монте-Карло.

Элегантные черные костюмы, аккуратные бабочки – Жером Лаванья, Максимилиан Альярди и Себастьан Вимеркарти в полной рабочей готовности. За игровым столом эти три инспектора Казино Монте-Карло ответили на наши вопросы.

Все трое – настоящие дирижеры баккары, американских и европейских игр. Они наблюдают за игрой и гарантируют соблюдение правил как со стороны клиентов, так и со стороны крупье.

Эта сложная задача требует высокой концентрации, несмотря на ночное время и атмосферу, свойственную казино. Но все трое – увлеченные игроки.

В следующем году этому месту исполнится 160 лет Себастьан Вимеркарти

Выпускники игровой школы SBM, Жером, Максимилиан и Себастьан открыли для себя этот мир игр, благодаря своим семьям. «Мой отец работал на европейской рулетке, рассказывает Себастьан. Мне тоже захотелось.»

Что нужно знать перед посещением Казино Монте-Карло?

Жерому больше нравятся карточные игры, он решил специализироваться на баккаре, а точнее – на пунто-банко. Максимилиан увлекся американскими играми, включая блэкджек, покеры, английскую рулетку и крэпс: «моя любимая игра в работе и наблюдении.»

Все трое монегасков могут только наблюдать за игрой, они не имеют права играть сами. Но это не мешает им время от времени подсматривать: «всегда есть определенное любопытство, рассказывает Максимилиан. В путешествиях я всегда заглядываю в местные казино, чтобы вкусить их атмосферу. У каждого казино – свой неповторимый дух. Это настоящее увлечение.»

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Исключительное место работы

Для всех троих специалистов Казино Монте-Карло – самое красивое в мире. «Посмотрите на это место! В следующем году ему исполнится 160 лет, восклицает Себастьан. Его история настолько богата, что некоторые считают его музеем. При виде старых табличек и архивных фотографий казино представляешь себе бывших клиентов, которых видел только в старых американских фильмах Прекрасной эпохи! (…) Эти залы показаны во многих фильмах, в частности, про Джеймса Бонда.»

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Съемки фильма Коко Шанель (2008) – © Monte-Carlo SBM

Работники воодушевляются столь изысканной средой. Ведь ночная работа в казино естественно представляет некоторые трудности. «Работа – ночная. Работа – особая, не всегда простая. Надо уметь управлять стрессом клиентов», комментирует Себастьан.

«Мы работаем, когда люди отдыхают: ночью, в выходные, во время Гран-при, в новогодние праздники, летом… Чтобы найти семейный баланс, необходима серьезность и правильная гигиена жизни», утверждает Максимилиан.

Мир игры – это настоящая семья! Жером Лаванья, Максимилиан Альярди и Себастьан Вимеркарти

Чтобы не терять двух важнейших качеств в профессии – концентрации и бдительности – по мнению всех трех специалистов необходима правильная гигиена жизни. «Малейшая ошибка может вызвать у клиента сильное недовольство. Независимо от суммы, в игре – его деньги. Поэтому ошибок следует тщательно избегать, а это не так просто», уточняет Жером.

«Чем дальше заходит ночная игра, тем больше чувствуется усталость, тем больше устает клиент, тем сильнее может быть напряжение из-за деталей. Этому не учат в школе, все познается на практике», подтверждают коллеги.

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С 12 августа 1976 года в Казино Монте-Карло играют в пунто-банко. Инспектор Жан-Пьер Девисси (в белом пиджаке) демонстрирует пунто-банко – © Monte-Carlo SBM

Знаменитости за игровым столом

Ошибки недопустимы еще и потому, что в Казино Монте-Карло зачастую играют престижные гости. Какие? Тайна… «У нас их много бывает, но мы не имеем права разглашать их имена, улыбается Себастьан. Известные киноактеры, спортсмены, бизнесмены, политики… иногда играют на астрономические суммы!»

Чтобы поддержать наше любопытство, Жером добавляет: «каждый день случаются веселые истории. Больше всего удивляет то, что за игрой некоторые знаменитости полностью отличаются от своего публичного образа», шутит он.

Любой клиент Казино – известный или нет – может иногда вести себя удивительно, даже забавно, рассказывает нам Максимилиан: «однажды выигравший клиент начал бегать вокруг стола, забрался на стул и спел а капелла.»

«И напротив, проигравший клиент может войти в непредсказуемое состояние, добавляет Себастьан, в то время как это всего лишь игра. Это развлечение: в казино не приходят за выигрышем!»

Зал Медсен – © Monte-Carlo SBM

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Несмотря на некоторые мелкие трудности, Жером, Максимилиан и Себастьан горячо любят свое дело. Эти увлеченные специалисты больше всего ценят преемственность. «В некоторые игры играют все реже и реже, а мы их увековечиваем, комментирует Себастьан.

Максимилиан уточняет, что во все времена крупье учились у своих шефов. Для профессиональной подготовки новых крупье созданы игровые школы. А на деле опыт передается каждый день: «Мы это называем «воровством мастерства». Мы учимся от опытных профессионалов, они нам дают советы, всегда подсказывают какие-то мелочи, которым в школах не учат. Теперь наша роль – передавать опыт молодым крупье. 150 лет назад люди занимались тем же, чем мы сегодня. Мы увековечиваем традицию.»

Таким образом, традиция и преемственность – неотъемлемые части этой удивительной профессии, создавшей истинные узы дружбы и доверия у наших трех коллег, единогласно заключающих, что «мир игры – это настоящая семья».