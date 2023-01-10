За кулисами казино Монте-Карло: Майк помогает игрокам в игровые автоматы

В знаменитом казино много профессий, неизвестных широкой публике. В этой статье Monaco Tribune и Monte-Carlo SBM знакомят вас с работой надзирателя за игровыми автоматами.

Проще говоря, это работа ответственного за зал. «Мне приходится решать споры. Если между двумя клиентами возникает проблема, я собираю исходную информацию, затем проверяю камеры наблюдения. В случае спора по техническим причинам я обращаюсь в мастерскую», объясняет 45-летний Майк Манфреди.

Какие споры?

Часто бывает, что игрок уходит от игрового автомата, оставляя в нем свою не до конца использованную игровую карточку, а другой игрок садится за этот автомат и начинает играть. «В этом случае мы просим такого игрока вернуть деньги, рассказывает Майк. Когда речь идет о маленьких спорах, мы стараемся их уладить полюбовно, отнестись с пониманием. В противном случае мы можем запретить клиенту вход в казино на какое-то время. Случаются кражи сумочек и телефонов, но крайне редко. Как правило, и дневные, и вечерние игры проходят без проблем.»

Отучившись гостиничному делу в Монако и пройдя все стажировки в компании SBM, Майк начал работать в казино кассиром по обмену. «Я не торопясь поднимался по карьерной лестнице», с гордостью делится он. Больше всего в этой работе Майку нравятся отношения с клиентурой. В отличие от сложившихся стереотипов, игровые автоматы требуют много взаимодействий.

За кулисами казино Монте-Карло: Ильда привязывает клиентуру

«Конечно, клиент проводит время за игровым автоматом, но это не все. Клиенты знают друг друга и знают работников казино. Иногда мы общаемся с клиентами по несколько лет, говорит он и уточняет, что у каждого казино – своя атмосфера и свой тип клиентов». По мнению этого специалиста казино Café de Paris привлекает «завсегдатаев», а «Казино Монте-Карло – несмотря на то, что у нас есть особый VIP-зал – нравится больше клиентуре типа «fun player» и туристам.»

В ходе многочисленных событий в Княжестве Майку «посчастливилось пообщаться со многими спортсменами, актерами и прочими международными звездами», которым он объяснял, как работает игровой автомат. Каждый автомат предлагает до 80 игр. В казино Café de Paris установлено 460 автоматов, а в Казино Монте-Карло – 180.

© Казино Café de Paris

Помимо встреч со знаменитостями, Майк восхищался уровнем игры некоторых клиентов. «Чтобы вы могли лучше понять, у нас есть автоматы с единичной ставкой 1 200 евро. За минуту на таком автомате можно разыграть 8 000 евро. Суммы получаются очень приличные.» Но в Казино Монте-Карло есть и более доступные автоматы, «со ставками от 1 цента», что позволяет сыграть абсолютно всем.

Единственное неудобство в профессии Майка – ночная работа. «Конечно, это более утомительно. Кроме того, дневная клиентура отличается от ночной. Например, ночью возникает больше споров. Другой подход на уровне самой игры и количества игроков в салонах. Крупная клиентура собирается ближе к вечеру, в 17:00 – 18:00, и играет всю ночь.»

Переход на евро был очень сумбурный!

В любом случае, «желание помочь, общение и сопереживание» нужны всегда. «Мы должны быть с клиентом не только когда он выигрывает, но и когда он проигрывает. Еще я думаю, что нужно много любознательности, немного твердости, но не слишком, и много дипломатии.»

На вопрос о том, какое событие отметило его карьеру, Майк не задумываясь отвечает: «Переход на евро в 2002 году». «Нам пришлось работать с двумя валютами одновременно: франками и евро. Это было очень сумбурно», вспоминает Майк. Сегодня Майк работает с новой клиентурой, более молодой. Игровые столы принимают этот вызов!