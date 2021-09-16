











Большое цифровое казино? Биткойн никого не оставляет равнодушным, особенно в Княжестве.

Управляющий директор банка Edmond de Rothschild Monaco поделился с нами своим видением: от роли Монако на финансовом рынке до преимуществ блокчейна.

На последнем саммите Ritossa мы взяли интервью у Брока Пирса (Brock Pierce) из Bitcoin Foundation. Он утверждает, что Монако должно принять биткойн, по примеру Сальвадора. Что Вы думаете?

Такое решение, как мне кажется, глубоко противоречит интересам Княжества, и это происходит по двум основным причинам. Во-первых, Монако придется разорвать свои валютные соглашения с Францией. Монако окажется очень изолированным на международной арене и, несомненно, столкнется с огромными трудностями при создании такой системы, а также с риском вызвать бегство капитала, присутствующего в Монако, именно из-за политической и финансовой стабильности этого места. Возможность сопровождения клиентов в финансовой деятельности будет особенно ограничена, а резкий рост процентных ставок по кредитам в традиционных валютах (евро и долларах США) будет обеспечен.

Во-вторых, приобретение биткоина остается сложным (для компаний, домохозяйств) и дорогим. Очень высокая волатильность цен сделает уровень резервов центрального банка Монако неопределенным. Наконец, компьютерная безопасность биткоинов станет еще одной проблемой, которую придется преодолеть.

Принятие биткоина в качестве резервной валюты, как мне кажется, противоречит интересам Монако. Мне трудно определить преимущества, которые принесет такое решение, если оно будет принято. И насколько я знаю, это явно не входит в повестку дня.

Какова Ваша позиция в отношении биткоина?

Я думаю, что технология блокчейн — это настоящий вызов для криптовалют. Она обеспечивает все финансовые транзакции отслеживаемыми путем идентификации заинтересованных сторон. Это также позволяет автоматизировать некоторые финансовые задачи. Эти преимущества (среди прочих) очень привлекательны для любой страны, стремящейся к налоговой прозрачности, борьбе с отмыванием денег и финансированием организованной преступности и терроризма.

Какую роль должно играть Монако в финансовом мире? Считаете ли Вы, что Монако может быть в авангарде в этой области?

Чтобы сохранить свою привлекательность, Монако должно быть в состоянии полагаться на свою политическую и валютную стабильность. Принятие денежной системы, отличной от денежной системы Франции и, соответственно, Европы, представляется мне весьма рискованным. Поэтому я считаю, что для Монако очень мало преимуществ стать лидером на криптовалютном фронте.

И все же биткоин сумел очаровать многих состоятельных людей…..

Действительно, есть нечто, что может показаться противоречивым. Видно, что все состоятельные клиенты имеют опыт работы с криптовалютами. Согласно недавнему исследованию, 70% клиентов с финансовыми активами более 10 миллионов долларов покупали или продавали криптовалюты. Это значительная цифра, но это не значит, что она является чем-то рациональным и может быть рекомендована каждому. Как сказал президент банка Edmond de Rothschild Франсуа Поли, на данный момент биткоин — это большое цифровое казино. Я вполне разделяю это мнение.