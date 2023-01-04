За кулисами казино Монте-Карло: Симон – кассир

В этой рубрике Monaco Tribune и Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) знакомят вас с неожиданными профессиями в казино Монте-Карло. Симон Медсен работает кассиром уже более 27 лет.

Пачки, стопки, обертки банкнот... Добро пожаловать в мир Симона Медсена, теневого работника Казино Монте-Карло! Он собирает деньги с дневных и ночных игр и из игровых автоматов и учитывает их в специальной комнате высокой безопасности, доступ в которую имеет лишь очень ограниченный персонал.

«Комната находится на подвальном этаже. Чтобы в нее попасть, надо пройти пропускной тамбур и несколько дверей. Она оборудована камерами наблюдения, зеркалами и прозрачным столом. Выручка выкладывается на стол и учитываются ответственным кассиром, бухгалтером и видеооператором. Затем она помещается в сейфы и снова поднимается наверх в кассы Казино. Это замкнутая система», объясняет 49-летний кассир.

Подсчеты выручки с игровых автоматов длятся от трех до четырех часов, в зависимости от объема работы, но не все игровые автоматы учитываются каждый день. «Мы выбираем наиболее полные автоматы, от 80 до 100 автоматов из 460. А все игравшие столы инкассируют ежедневно. В настоящий момент мы работаем с двадцатью столами каждый вечер, но летом их количество удваивается», продолжает Симон.

«Астрономические суммы»

Суммы – очень существенные. Сколько именно? «Это – конфиденциальная информация», отвечает он. Как бы там ни было, речь идет об «астрономических суммах», способных вскружить голову любому, кто с ними работает, но наш собеседник после 27 лет работы умеет держать голову на плечах: «это же пластмасса!», шутит он.

И действительно, в наше время за игровыми столами принимаются только фишки и таблички. В игровых автоматах игроки могут пользоваться банкнотами, которые учитываются и сортируются автоматически. Часть денег отправляется в банк, а другая – в кассы для клиентов. Симон не имеет никакого контакта с кассами. «Я работаю, когда казино закрыто», с улыбкой заявляет он.

Казино Монте-Карло © Monaco Tribune

«Сначала я учился в школе гостиничного бизнеса, а когда выдалась возможность устроиться в казино, я за нее ухватился. Меня привлекли перспективы карьерного роста и зарплата. Сначала я работал крупье, но мне эта работа не очень нравилась из-за необходимости общения с клиентами. Выигравший клиент всегда будет очень приятным в общении, а вот проигравший может оказаться не таким и приветливым», признается кассир, дедушка которого был старшим стола.

Я никогда не видел столько фальшивых банкнот сразу

Работа Симона начинается в 7 часов утра, а в 15 часов он уже покидает казино. Ночных смен нет. «Атмосфера хорошая, некоторых моих коллег я знаю больше 20 лет! Мы – как маленькая семья. Честно говоря, я еще ни разу не приходил на работу нехотя. Эта работа меня не утомляет, ведь каждый день полон сюрпризов.»

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300 фальшивых банкнот

Кассир вспоминает один удивительный случай... «Несколько лет назад, во время пересчета денег, счетная машина не приняла целую пачку банкнот. После проверки банкнот под ультрафиолетовой лампой, оказалось, что они фальшивые. Всего было около 300 фальшивых банкнот по 100 евро. Я никогда не видел столько фальшивых банкнот сразу. Обычно, когда попадается фальшивая банкнота, мы вызываем специалиста и банкнота отправляется в правоохранительные органы на уничтожение. Но в данном случае полиция приехала сама и добралась до самого клиента.»

Что нужно знать перед посещением казино Монте-Карло?

Сегодня на столах больше нет банкнот, а игровые автоматы оснащены детекторами фальшивых банкнот. Так что задача работников казино упрощена, и подобных сцен уже не возникает. Все хорошо знают: время – деньги!